Vleesgroothandel Demuynck schenkt 19.000 stukken beschermende kledij aan zorggroep Heilig Hart Peter Lanssens

01 april 2020

15u13 56 Kortrijk Vleesgroothandel Demuynck Christophe uit Kuurne schenkt beschermingsmateriaal aan zorggroep Heilig Hart in Kortrijk, in deze moeilijke coronatijden. Het gaat concreet over 3.000 wegwerpschorten, 8.000 handschoenen en 8.000 plastic mouwen. De plastic mouwen schuif je over je armen, boven de handschoenen.

De vleesgroothandel uit de Noordlaan in Kuurne draagt zo een steentje bij tot het ondersteunen van de zorgsector, waar grote tekorten zijn aan persoonlijk beschermingsmateriaal. De keuze voor zorggroep Heilig Hart is bewust. “Mijn grootouders verblijven in het zorghotel van Heilig Hart. We zijn heel tevreden over de fantastische opvang daar”, zegt Bénédicte Soens (30), die samen met Thomas Demuynck (31) de vleesgroothandel in Kuurne runt. “En zo komt de sector van de vleeshandel ook eens positief in het nieuws. Onze personeelsleden blijven aan het werk om aan de behoeften van de consumenten te blijven voldoen. Het lukt hier om de voorschriften op het vlak van ‘social distancing’ na te leven. Terwijl alle werknemers beschermende kledij dragen. We danken onze personeelsleden voor hun inzet en motivatie, want makkelijk is het natuurlijk niet.”

Op overschot

“We kunnen de 19.000 stukken beschermende kledij wegschenken omdat we die op overschot hebben. Want we kopen die in grote aantallen per pallet aan en hebben nog een grote voorraad. We vinden het als jonge ondernemers uit Kuurne maar normaal dat we in coronatijden mee de zorgsector ondersteunen”, vertellen Bénédicte en Thomas, die in Heule wonen. “We hopen met onze actie ook nog andere ondernemers aan te spreken. Want het is belangrijk dat we samen elkaar steunen, in de hele regio, tijdens deze moeilijke tijden.”