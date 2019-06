Vlasvelden zorgen opnieuw voor lila kleurenpracht LSI

04 juni 2019

14u29

Bron: LSI 0

In de vlasstreek bij uitstek rond de Leie zorgen vlasvelden stilaan opnieuw voor mooie taferelen. De bloeiende vlasbloempjes toveren een blauwe of lila kleurenpracht tevoorschijn. Eén van de eerste velden in bloei is in de Beiaardstraat in Lendelede gespot. Een ideaal moment om zelf eens op vlassafari te gaan, vindt Texture, het museum over Leie en vlas in Kortrijk. Het stippelde enkele tochtjes (20, 50 of 95 kilometer) uit. Aan de balie kan je gratis de infobrochure afhalen. Of schrijf je in voor Vlas à Velo op 15 en 16 juni, een fietstrip met gids die honderduit vertelt over bloemen en commerce. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Meer op www.vlasveldeninvlaanderen.be.