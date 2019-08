Vlastreffen viert dertigste editie met fotowedstrijd Peter Lanssens

23 augustus 2019

10u13 10 Kortrijk De 30ste editie van het motortreffen Vlastreffen vindt op zondag 25 augustus plaats. Er wordt een opkomst van enkele duizenden motards verwacht, ook omdat het weer zomers zal zijn. Wie de deelnameprijs van 10 euro betaalt, steunt goeie doelen Poverello, CAW, De Korf en Saying Goodbye. Om het jubileum kracht bij te zetten, is er een fotowedstrijd met Foto Robert.

Wie een fototoestel of smartphone heeft, wordt uitgedaagd om een beeld te tonen waarin de vriendschap, verbondenheid en samenhorigheid onder motards te zien is. De beste foto wordt beloond met een waardebon van 250 euro. Inschrijven voor de fotowedstrijd doe je op de site www.vlastreffen.be. Inschrijven voor het Vlastreffen zelf kan op zondag tussen 8 en 11 uur, aan de Budascoop in de Kapucijnenstraat. De rondrit, met motards vanuit heel België en zelfs het buitenland, heeft deze keer tussenstops in Brakel en bij brouwerij De Brabandere in Bavikhove. Vanuit Bavikhove rijden alle motards samen in colonne terug naar Kortrijk. De colonne is indrukwekkend om te zien.

Bar des Amis

De motards rijden Kortrijk omstreeks 16.45 uur via de Brugsesteenweg binnen. Ze rijden verder via de Burgemeester Vercruysselaan en Minister Liebaertlaan. Om via de Gentpoort en het Plein in het historisch hart van Kortrijk te komen. Daar gaat het via de Groeningestraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat naar de Grote Markt. Een tip voor de bezoekers: je hebt een prachtig zicht op de passerende motards aan café Bar des Amis. Daarna gaat het via de Leiestraat en over de Leiebrug rechts de Broelkaai op. Om er op de verlaagde Leieboorden te stoppen.