VLAS en Securitas versterken de samenwerking: “Dit is een unieke win-winsituatie”



Alexander Haezebrouck

10 juli 2020

12u28 12 Kortrijk Politiezone VLAS en de private beveiligingsfirma Securitas gaan in de toekomst nauwer samenwerken. De bewakingsagenten van Securitas stonden de zone al bij in het monitoren van de camerabeelden en het onthaal. Nu krijgen ze ook een eigen uitvalsbasis en een lokaal. “Deze verregaande samenwerking is uniek in Vlaanderen”, zegt Roeland De Vulder van Securitas.

In maart vorig jaar begon de samenwerking. Medewerkers van Securitas verzorgen sindsdien samen met de politie de monitoring van de camerabeelden, het telefonisch onthaal en het fysiek onthaal. Securitas staat ook in voor de veiligheid om en rond het commissariaat. Nu krijgt de firma een eigen uitvalsbasis in het commissariaat. Ook het uitwisselen van informatie van Securitas naar de politie wordt uitgebreid.

Win-winsituatie

“De samenwerking is een win-winsituatie”, zegt korpschef Filip Devriendt. “Zij zochten naar een uitvalsbasis in de regio en wij kunnen altijd meer ogen op het terrein gebruiken. Bovendien zijn dat opgeleide mensen en hebben ze een getraind oog om verdachte situaties op te merken.”

Vroeger moesten medewerkers van Securitas eerst naar Gent rijden om daar een wagen op te pikken om daarna opnieuw richting Kortrijk te trekken. Die omslachtige manier van werken is nu verleden tijd. “Nu sparen we uiteraard veel meer tijd uit”, zegt Roeland De Vulder van Securitas. “Concreet zullen we hier drie nachtploegen en twee dagploegen kunnen vestigen. We werken ook samen met andere politiezones, maar zo’n nauwe samenwerking is uniek in Vlaanderen.”

Uitwisselen van informatie

Ook de samenwerking op vlak van het uitwisselen van informatie wordt versterkt. Al gaat dat vooral in één richting. “Wij spelen onze info sneller en makkelijker door aan de politie”, zegt De Vulder. “Maar de info die onze medewerkers krijgen, is niet meer dan wat de politie ook aan burgers kan meedelen.” Wel kan de politie bijvoorbeeld meegeven aan de bewakingsagenten om in een bepaalde wijk extra aandachtig te zijn. “We hopen dat we in de toekomst nog meer informatie zullen kunnen delen met elkaar”, vult korpschef Devriendt aan. “Bij deze doe ik een oproep aan de hogere instanties om dat wettelijk mogelijk te maken.”