Vlamingen en Walen maken om ter mooiste graffitiwerken op Paint Battle Jam LBR

28 september 2019

19u17 38 Kortrijk Een loods bij Paintball Kortrijk werd zaterdag de uitvalsbasis voor de Paint Battle Jam. De vereniging ArtKor en Paintball Kortrijk nodigden tien ervaren graffiti-artiesten uit, vijf Vlaamse en vijf Waalse, voor een vriendschappelijke strijd.

De vereniging ArtKor en Paintball Kortrijk sloegen zaterdag 28 september de handen in elkaar voor een Paint Battle Jam. “Het werd een vriendschappelijke battle tussen Vlaanderen en Wallonië. Deze battle heeft namelijk ook als doel om het contact met de Walen wat aan te sterken”, zegt Jatse Verschoore van ArtKor. Samen met zijn broer Klaas Verschoore en David Deduytschaver organiseerde hij Paint Battle Jam.

Lost Flammos (Vlaanderen) nam het op tegen Rats Fink Crew (Wallonië). “Aan de Vlaamse kant werd er afgesproken om in de sfeer van ridders en vikingen te gaan. Naast de battle waren er ook een 40-tal artiesten aan het werk die de loods verder onder handen hebben genomen. In het vroegere rusthuis Sint-Vincentius openden we deze zomer het Street Art Museum. Met onze Paint Battle Jam zorgen we voor een vervolg.”

Dj’s zorgden voor muziek. Een bar en een pastabar zorgden dat de maagjes gevuld bleven. Kinderen konden zich uitleven op het springkasteel en laten schminken. MC Bullit trakteerde van 14 uur tot 15 uur met een gratis graffitiworkshop. Welke mooie werken de Paint Battle Jam opleverde, zie je hieronder.