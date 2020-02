Vlamingen- en Keer der Vlamingenstraat krijgen heraanleg als woonerf Peter Lanssens

06 februari 2020

11u54 0 Kortrijk De Vlamingen- en Keer der Vlamingenstraat krijgen eindelijk een heraanleg. Beide straten zijn in een zeer slechte staat en staan al sinds 2009 op een knelpuntenlijst. Nu Proximus en de Watergroep er nutswerken plannen, is het moment gekomen om ook de wegenis aan te pakken en er een woonerf van te maken. De twee straten worden veel gebruikt door wandelaars en fietsers omdat ze aansluiten bij het winkelwandelgebied. De werken kosten 170.860,41 euro.

In 1974 werd in de Vlamingen- en Keer der Vlamingenstraat een asfaltlaag op de kasseiverharding aangelegd. Beide straten krijgen straks nieuwe witgrijze betonstraatstenen. De blauwstenen kasseien van destijds worden wel hergebruikt om greppels aan te leggen, om een link te hebben ook met het verleden van beide straten. De voetpaden in de Spoorweglaan worden doorgetrokken op de aansluitingen met de Vlamingen- en Keer der Vlamingenstraat. Het inrijden van het woonerf wordt aan de kant van de Spoorweglaan geaccentueerd met opritborduren voor personen met een beperking. Beide straten krijgen ook nieuwe energiezuinige verlichting. Er is momenteel wel nog geen timing voor de werken. “Omdat er nog geen aannemer aangesteld is”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). Eens dat gebeurd is, volgt er meteen meer concrete informatie.