Vlaanderen pompt 500.000 euro in nieuw onderzoekscentrum voor kunststoffen- en textielsector op Hoog Kortrijk Peter Lanssens

06 oktober 2020

15u45 0 Kortrijk Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft dinsdagochtend het Circular Materials Center in Kortrijk officieel geopend. De Vlaamse overheid pompt 500.000 euro in het nieuwe opleidings- en onderzoekscentrum voor de kunststoffen- en textielsector. De speerpuntsector Nieuwe Materialen is met meer dan 900 bedrijven, zo’n 15.000 jobs en een toegevoegde waarde van ruim 1,2 miljard euro een sleutelsector voor de West-Vlaamse economie en welvaart.

West-Vlaanderen neemt met de opening van het Circular Materials Center (CMC), aan de Etienne Sabbelaan op Hoog Kortrijk, een voortrekkersrol op. Door er alle expertise en knowhow rond circulair ondernemen, aan een opmars bezig, te bundelen. De nieuwe site combineert de al bestaande test- en onderzoekshal van het Vlaamse Kunststoffen Centrum (VKC) met een nieuwe innovatiehal, een uitgebreid opleidingscentrum en een breder aanbod aan moderne vergader- en eventfaciliteiten. Blikvanger in de nieuwe inkomhal is de Innovation Wall.

Dat is een uithangbord waar de meest creatieve en innovatieve realisaties van bedrijven uit de sector geëtaleerd worden. Er wordt jaarlijks een nieuwe oproep gedaan, om telkens nieuwe producten op de Innovation Wall voor te stellen. De Vlaamse investering van 500.000 euro is volgens minister Hilde Crevits een noodzaak om de realisatie en werking van het Circular Materials Center te ondersteunen en de aanwezige expertise en knowhow nog meer te laten groeien. Bij Centexbel, al jaren de onderzoekspartner voor de sector, reageren ze alvast enthousiast. “Circulaire economie wijzigt de textiel- en kunststofindustrie ingrijpend”, zegt voorzitter Patrick Rigole. “Het is meer dan recyclage. Het vraagt ook een nieuwe manier om producten te designen. Zodat ze bijvoorbeeld een langere levensduur hebben of eenvoudig uit elkaar kunnen gehaald worden. Dit centrum speelt daar een belangrijke rol in.”

De universiteit Kulak, die naast het CMC ligt, is een partner van het project. Rector Piet Desmet: “Bedrijven zijn in het CMC welkom voor een combinatie van nieuwe materiaalontwikkelingen, materiaalkarakterisatie, numerieke simulaties en test-runs. De onderzoeksexpertise is sterk uitgebouwd op het vlak van spuitgieten, extruderen, fundamenteel en toegepast polymeeronderzoek en 3D-printen. Bedrijven kunnen hier in cocreatie en onder begeleiding innovatieve ideeën ontwikkelen en uittesten. We staan paraat voor zowel het oplossen van eenvoudige problemen als langdurig onderzoek voor bedrijven.”

Opleiding is belangrijk. Het CMC heeft een professioneel ‘training lab’, met machines voor praktijkervaring en een lokaal voor theorie. “Het aantrekken van talent is de grootste uitdaging”, weet Frank Becke, voorzitter van de sectorale opleidingsorganisatie PlastIQ. “We bieden hier maatwerk, door het opleidingsaanbod perfect af te stemmen op wat de nood is bij ondernemingen. We werken met de VDAB samen voor de opleiding en (bij)scholing van werkzoekenden. We mikken zo ook op het activeren van kansengroepen, met steun van Europese middelen. Het CMC vormt een springplank naar een nieuwe of evoluerende job met impact. En we maken zo werk van meer talent voor de kunststofverwerking, samen met de vakbonden en het vormingsfonds Co-valent.”

Ook nieuw: het Activity Center. Een creatieve en speelse belevingsruimte waar leerlingen uit het lager en secundair onderwijs de sector ontdekken en er warm voor gemaakt worden. Om later eventueel een opleiding of een beroep uit de cluster van Nieuwe Materialen te kiezen. Er is tot slot ook een digitale 360° graden tour of rondleiding, om iedereen laagdrempelig met het Circular Materials Center te laten kennismaken. Info: www.circularmaterialscenter.be.

Werken aan het CMC mee: de Vlaamse overheid, PlastIQ, Centexbel, Kulak KU Leuven en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, onder impuls van POM-voorzitter en gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).