Vlaanderen maakt 179.000 euro vrij voor restauratie beschermd Huis De Croone in Rijselsestraat Peter Lanssens

15 mei 2020

17u14 5 Kortrijk Het beschermde Huis De Croone in de Rijselsestraat in Kortrijk, waar speciaalzaak Geers 40 jaar zat tot eind 2014, krijgt een restauratie. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) maakt er 179.000 euro voor vrij. “Ik ben hier heel blij mee, want het gaat over een historisch waardevolle woning”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het is een van de oudste burgerhuizen van Kortrijk”, zegt minister Matthias Diependaele.

“Het burgerhuis werd gebouwd van de vijftiende tot begin zestiende eeuw”, legt Wout Maddens uit. “De neoclassicistische voorgevel dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het vormt met de voorgevels van de naburige panden Rijselsestraat 2 en 4 een stijlvol geheel, vlak bij het stadhuis. Het historische gebouw bleef achter de gevel goed bewaard, van de kelder tot de nog oorspronkelijke dakkap. De originele houtstructuur en balklagen bleven intact. Het komt zelden voor dat er in historische stadscentra volledig bewaarde huizen uit de late middeleeuwen te vinden zijn. Achteraan bevindt zich een aangebouwde opslagplaats uit 1954.”

Oorspronkelijke staat

“Het gebouw wordt nu gerestaureerd. De aanbouw achteraan wordt afgebroken en maakt plaats voor een nieuwbouw die een eigentijdse toets geeft aan dit erfgoed. Er wordt een minutieus stappenplan opgemaakt om alle waardevolle gedeeltes van het pand in ere te herstellen. De authentieke structuur wordt volledig zichtbaar gelaten doorheen het pand. De gevel wordt weer in zijn oorspronkelijke staat gebracht. Dat gebeurt met een witte gladde cementering en rondbogen boven de ramen op het eerste verdiep. Zo wordt het oorspronkelijke straatbeeld, samen met de Rijselsestraat 2 en 4, hersteld. En zo wordt respectvol nieuw leven gegeven aan erfgoed door architecten TV Alew Demeyere_Regi Boucique. Bouwheer is Finastad”, besluit Wout Maddens.

Het huis is sinds 2017 door Vlaanderen beschermd voor het algemeen belang op het vlak van archeologische, historische, stedenbouwkundige en wetenschappelijke waarde. De bescherming gebeurde op aandringen van schepen Wout Maddens. Het pand in de Rijselsestraat krijgt na de restauratie een residentiële woonbestemming.