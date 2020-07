Vlaanderen gaf 17 miljoen euro coronapremies aan 2.152 ondernemingen in Kortrijk Peter Lanssens

22 juli 2020

11u06 0 Kortrijk De Vlaamse overheid gaf de voorbije maanden in totaal 17.825.420 euro coronapremies aan 2.152 ondernemingen in Kortrijk. Dat blijkt uit definitieve cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg en recent vrijgaf. Kortrijk staat zo in de top vijf in Vlaanderen.

De Vlaamse overheid riep bij de start de crisis twee premies in het leven. De hinderpremie van 4.000 euro voor wie zijn zaak volledig moest sluiten. Die hinderpremie werd sinds 6 april aangevuld met een bedrag van 160 euro per verplichte sluitingsdag. Er is ook de compensatiepremie van 3.000 euro (1.500 euro in bijberoep) voor wie een omzetdaling van minstens 60 procent had.

In Kortrijk kregen respectievelijk 1.435 en 717 ondernemingen hinder- en compensatiepremies. Kortrijk staat zo in de top vijf van coronapremies. Enkel Antwerpen (104.397.880 euro), Gent (55.549.840 euro), Brugge (32.325.240 euro) en Hasselt (19.516.060 euro) gaan Kortrijk voor. Vlaams parlementslid Vande Reyde benadrukt dat de steun zeker nodig was, maar vindt tegelijk dat overheden zich nu voor Sinterklaaspolitiek moeten hoeden. “We mogen niet blind zijn voor de gevolgen. 1,27 miljard euro aan premies in heel Vlaanderen is een gigantisch groot bedrag. Daar zou je bijvoorbeeld de wachtlijsten voor personen met een beperking nagenoeg helemaal mee kunnen wegwerken. Het is daarom echt nodig om nu op de centen te letten. Het geld moet nu naar de dingen gaan die écht belangrijk zijn, zoals zorg en de economische relance.”