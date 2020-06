Vlaamse Taxi Centrale stunt met eerste elektrische taxi in regio Kortrijk Peter Lanssens

11 juni 2020

07u00 22 Kortrijk De Vlaamse Taxi Centrale (VTC), vroeger bekend als Taxi Gilbert, stunt. “We stellen graag onze eerste elektrische taxi voor”, zegt zaakvoerder Gianni Vervaeke. “We proberen voortaan elke zelfstandige chauffeur te overtuigen om over te stappen op ecologische wagens.”

Sinds de nieuwe wetgeving van 1 januari moeten nieuwe taxiwagens aan heel wat extra criteria voldoen. Standaard dieselwagens zijn niet meer mogelijk om in te schrijven, tenzij je nog een oude vergunning hebt. Zo blijft er alleen benzine, hybride en elektrisch over. “Benzine kost op langere termijn snel 10.000 euro extra aan brandstof in vergelijking met een dieselmotor, waardoor hybride en elektrisch nog overblijven. Vanaf 2030 mogen we geen CO2 meer uitstoten en wordt elektrisch rijden de norm”, zegt Gianni Vervaeke.

Verkocht

De eerste elektrisch rijdende taxichauffeur in Kortrijk is Mathias Vankemmel. Hij is heel tevreden. “In eerste instantie was ik niet overtuigd door de hoge aankoopprijs in combinatie met de actieradius en de iets compactere koffer. Maar toen de Vlaamse Taxi Centrale de cijfers naast elkaar legde en ik een testrit met de wagen deed, was ik verkocht.”

Vincent Desschans, verkoopsadviseur bij Novoto/Kia Kortrijk, hielp het mee realiseren. De Kia e-Niro 64 kWh heeft een bereik tot 455 kilometer en wordt in 45 minuten tot 80 procent opgeladen met een snellader. “Het zijn mooie cijfers om aan te bieden aan de taxichauffeurs van de Vlaamse Taxi Centrale.”

Een snellader vinden is in Kortrijk geen probleem. Maar er zullen er in de toekomst moeten bijkomen om een constante dienstverlening te kunnen aanbieden Gianni Vervaeke van de Vlaamse Taxi Centrale

Toekomst

“Een snellader vinden is in Kortrijk geen probleem. Maar er zullen er in de toekomst moeten bijkomen om een constante dienstverlening aan te kunnen bieden. Aangezien alle taxi’s in Kortrijk elektrisch moeten rijden tegen 2030, zal er nog heel wat moeten gebeuren. We gaan uiteraard in gesprek met de stad Kortrijk om te kijken wat er mogelijk is”, zegt Gianni Vervaeke.

“We proberen steeds onszelf te herontdekken. Eerst de TAXI.EU app waar je in Kortrijk een taxi mee kan bestellen, daarna bestelterminals voor hoteliers en klantenportalen en nu dus ook op het vlak van groene wagens. We zijn al aan het kijken om het wagenpark verder te vergroenen. We zoeken wel nog altijd naar een goed alternatief om langzaam onze ‘6 plaatsers’ te vervangen.”

We gaan in gesprek met de Vlaamse Taxi Centrale, net als alle andere in Kortrijk actieve taxibedrijven, om verdere stappen te zetten naar een groener taxilandschap in Kortrijk schepen Arne Vandendriessche

Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is in zijn nopjes. “Ik bedank de Vlaamse Taxi Centrale en wens Mathias Vankemmel veel succes met de eerste elektrische taxi. We gaan in gesprek met de Vlaamse Taxi Centrale, net als alle andere in Kortrijk actieve taxibedrijven, om verdere stappen te zetten naar een groener taxilandschap in Kortrijk”, zegt hij.

De Vlaamse Taxi Centrale is actief in Kortrijk, Harelbeke, Wevelgem, Zwevegem en Kuurne.