Vlaamse Taxi Centrale hielp 1.800 klanten tijdens lockdown: “We raden aan om een mondmasker te dragen” Peter Lanssens

19 mei 2020

12u20 6 Kortrijk De Vlaamse Taxi Centrale bleef tijdens de lockdown als een van de enige taxibedrijven rijden in onze regio. Het vroegere Taxi Gilbert registreerde sinds 18 maart ruim 1.800 klanten. “Het dragen van een mondmasker is niet verplicht in een taxi, maar we raden het onze klanten wel sterk aan”, zegt zaakvoerder Gianni Vervaeke.

De Vlaamse Taxi Centrale (VTC) is actief in Kortrijk, Harelbeke, Wevelgem, Zwevegem en Kuurne. De taxi’s hebben plastic scheidingswanden, tussen chauffeur en klant. Chauffeurs dragen mondmaskers en handschoenen. De taxi’s worden ook om de haverklap ontsmet. De Vlaamse Taxi Centrale volgt zo netjes alle richtlijnen van een preventie-adviseur op, om zo veilig mogelijk te rijden en de risico’s te beperken.

“De voorbije weken waren vooral ritjes naar het ziekenhuis AZ Groeninge dagelijkse kost, op vraag van patiënten en verplegend personeel”, vertelt Gianni Vervaeke. “Sommige klanten werden helaas opgenomen in het ziekenhuis, met Covid-19. Wie op de Vlaamse Taxi Centrale beroep doet, reist met één persoon. Tenzij klanten van hetzelfde kerngezin zijn, dan mogen er wettelijk twee personen mee. Wie nog vragen heeft, ook over de veiligheid in onze taxi’s, kan naar onze dispatch bellen”, aldus de uitbater. Info: tel. 056/37.01.02.