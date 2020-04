Vlaamse Taxi Centrale blijft rijden in Kortrijk: “Geen toestanden zoals in Waregem, waar ziekenhuispatiënt 6 kilometer te voet naar huis moest wandelen” Peter Lanssens

02 april 2020

17u33 10 Kortrijk De Vlaamse Taxi Centrale blijft ook in coronatijden open. “Om in de regio Kortrijk niet te eindigen zoals in de regio Waregem, waar een ziekenhuispatiënt 6 kilometer te voet naar huis moest wandelen”, zegt zaakvoerder Gianni Vervaeke. “Chauffeurs dragen mondmaskers en handschoenen. En er zitten plastic scheidingswanden in de wagens. We doen al het mogelijke.”

Afgelopen woensdag raakte bekend dat veel Kortrijkse taxibedrijven op apegapen liggen. En in Waregem moest Zultenaar Luc Schreppers (52) afgelopen weekend 6 kilometer naar huis wandelen. Omdat geen enkele taxi hem naar huis wilde brengen, nadat de Zultenaar met last van kortademigheid het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis mocht verlaten. “In de regio Kortrijk kan zoiets nooit gebeuren, want wij blijven wél rijden. Vier van onze twintig chauffeurs zijn bereid om dat te doen”, vertelt Gianni Vervaeke van de Vlaamse Taxi Centrale (VTC).

We bewijzen er de mensen een dienst mee. Zo brengen we ouderen naar een supermarkt, zodat ze boodschappen kunnen doen Gianni Vervaeke van de Vlaamse Taxi Centrale

Geen hogere tarieven

“Ook bij ons haakten veel chauffeurs af omdat ze niet meer durven rijden. Ik begrijp dat zeker, maar ik ben zeer blij dat we toch een minimale dienstverlening blijven garanderen”, vertelt Gianni Vervaeke verder. “We hebben normaal gemiddeld 100 tot 150 opdrachten per dag. Nu zijn er dat nog 20 tot 25. Maar het zijn opdrachten waar we mensen echt een dienst mee bewijzen. Zoals ouderen naar een supermarkt brengen, zodat ze boodschappen kunnen doen. Of het leveren van maaltijden aan huis, voor zij die niet in de mogelijkheid zijn om die zelf te halen. Of het brengen van patiënten en verplegend personeel van en naar ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Onze tarieven blijven hetzelfde. We verhogen die niet, in coronatijden. Want het gaat over essentiële verplaatsingen.”

De wagens worden na elke rit gedesinfecteerd. De chauffeurs dragen mondmaskers en handschoenen. Gianni Vervaeke van de Vlaamse Taxi Centrale

Helden

De Vlaamse Taxi Centrale is actief in Kortrijk, Harelbeke, Wevelgem, Zwevegem en Kuurne. De Vlaamse Taxi Centrale is in de sector nog als enige open in de regio Kortrijk en omstreken. “Ik respecteer de vier zelfstandige chauffeurs die ook in deze moeilijke tijden voor ons blijven rijden”, vertelt Gianni. “We nemen echt alle mogelijke maatregelen om hen te beschermen. De wagens worden na elke rit gedesinfecteerd. Er mag per rit maximum één persoon of een gezin met maximum twee mensen mee. De klanten zitten altijd achteraan. Ze moeten met Bancontact betalen, niét met cash. Er zit een plastic scheidingswand tussen de chauffeur en de klant(en). Alle chauffeurs dragen mondmaskers en handschoenen. Wat mij betreft zijn ook taxichauffeurs echte helden.”

AZ Groeninge

“We gaan de chauffeurs dan ook bedanken, na deze coronacrisis. Want dankzij hen kan de Vlaamse Taxi Centrale verantwoordelijkheid blijven opnemen naar de klanten toe, zoals het bij VTC al dertig jaar de klok rond het geval is. Er is wel één verschil. Als een klant belt, kan de wachttijd nu snel tot een kwartier oplopen, zo lang de coronacrisis duurt. Want momenteel kunnen we het niet maken dat de chauffeurs in hun wagen op een volgende opdracht blijven wachten. Dat gaat niet. Graag respect hiervoor. Tot slot: ook de Vlaamse Taxi Centrale waardeert de inspanningen van alle personeelsleden in het ziekenhuis AZ Groeninge. We bedankten hen al door met VTC op enkele dozen pralines te trakteren, voor de spoedafdeling op Hoog Kortrijk”, aldus zaakvoerder Gianni Vervaeke.