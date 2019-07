Vlaamse primeur: in het zwembad van Kortrijk snorkel je vandaag tussen haaien en walvissen (zij het met een virtuele bril op) Joyce Mesdag

05 juli 2019

17u41 22 Kortrijk Tussen de haaien en schildpadden zwemmen in een zwembad? Het kon vandaag, maar het kan ook nog morgen en overmorgen in Lago Kortrijk. Een Duits bedrijf brengt er dankzij virtual reality een hele onderwaterwereld tot leven, een primeur voor ons land.

Het Duitse bedrijf Wiegand Water Rider heeft met ‘Dive into the ocean’ een virtual reality-systeem uitgewerkt waarmee het Europa doorkruist. Zwemmers kunnen een snorkelbril opzetten en zo in een virtuele wereld terechtkomen. In die snorkelbril zitten speciale lenzen en een waterbestendige smartphone die animatiebeelden van een onderwaterwereld afspeelt.

“Je begint in een ondiepe onderwaterwereld, maar naarmate je lager snorkelt kom je in diepere gebieden terecht”, zegt Hendrik Bommer. “Je kan reuzenmanta’s tegenkomen op je tocht, schildpadden, walvissen, haaien, enzovoort. Je zwemt tussen scheepswrakken, koraalriffen,.. je komt ogen tekort.”

Het bedrijf heeft een patent genomen op hun realisatie, en is dus het enige bedrijf dat een dergelijke beleving kan aanbieden. “Het is de eerste keer dat we naar België komen”, zegt Bommer. “Mijn laatste zwembad was er eentje in Duitsland, en mijn volgende afspraak is in Wenen.”

“We hebben hen aan het werk gezien op de beurs Euro Attractions Show, en waren meteen verkocht”, zegt Tom Hillewaere van Lago. “We wilden hen graag naar Kortrijk halen zodat onze bezoekers daar ook even van konden meegenieten.” Normaal was het zelfs al een pak eerder zover geweest. “Het oorspronkelijk de bedoeling om hen te gast te hebben bij de opening van ons zwembad”, zegt Ann Volckaert van Lago. “Maar door de brand is dat uitgesteld. We zijn blij dat het er vandaag toch nog van komt.”

Frank Decoene en kleindochters Chloë en Zoë probeerden die virtual reality even uit. “Echt wel leuk”, zegt Zoë. “Ik heb tussen de schildpadden gezwommen. Schrik? Neen, hoor.” “Het is echt heel geslaagd”, zegt Frank. “Je ziet wel dat het geanimeerd is, maar het is echt wel heel waarheidsgetrouw.”

“De combinatie van die gewichtloosheid die je voelt in het water, maakt het echt heel realistisch”, zegt Bommer. “En we hebben ook geluiden geprogrammeerd wat het allemaal nog echter maakt.” We hebben nog een aantal andere reality’s uitgewerkt, waaronder een ruimtethema, maar hier brengen we dus enkel de onderwaterwereld mee. We hebben tien snorkelbrillen mee, zodat er altijd vijf in het water kunnen terwijl de andere opladen. Of dat veilig is, met gsm’s in een bril het water in gaan? Zeer zeker, die toestellen zijn volledig waterdicht.” Wie het ook een keer wil proberen, dat kan nog zaterdag en zondag, telkens van 10-12u en van 13u tot 18u.