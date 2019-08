Vlaams roodbruin bier: “Het wordt alleen in Zuid-West-Vlaanderen gebrouwen” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Kortrijk De Zuid-West-Vlaamse roodbruine bieren hebben een geschiedenis die ver teruggaat. “Tot in de vroege middeleeuwen”, zeggen Nicolas Degryse en Frederik Geiregat van brouwerij Omer Vander Ghinste. Veel cafés tappen het bier, in de volksmond een bruintje, nog. “Omdat het zo verfrissend is. Het wordt alleen in Zuid-West-Vlaanderen gebrouwen. Je kunt het bier niet kopiëren.”

Er zijn vier grote brouwerijen in onze regio die een roodbruine bier in hun gamma hebben: Rodenbach in Roeselare, Omer Vander Ghinste in Bellegem, De Brabandere in Bavikhove en Verhaeghe in Vichte. Ze hebben elk hun eigen authentieke smaak. Wij gingen langs bij Omer Vander Ghinste. “Het was het eerste bier dat Omer Vander Ghinste 127 jaar geleden op de markt bracht”, zeggen woordvoerder Nicolas Degryse (35) en brouwer Frederik Geiregat (30). “Vander Ghinste Roodbruin heette in 1892 oorspronkelijk nog ‘Ouden Tripel’.”

Smaakvoller

De geschiedenis gaat verder terug, tot in de vroege middeleeuwen. De Schelde was toen de grens tussen het Frankische en Germaanse rijk. Ten westen van de Schelde, bij ons, werd geen hop gebruikt. “We gebruikten ‘gruut’, een kruidenmengsel dat de heerschappij van de Graven van Vlaanderen verkocht”, weten Nicolas en Frederik. “Gruut was gevoeliger voor bederf dan hop. Daarom lieten de brouwers in Zuid-West-Vlaanderen een deel van hun bieren op eikenhouten vaten verzuren. Na de verzuring, waarbij het bier ook fruitige aroma’s ontwikkelt, werd een derde van het gerijpte bier vermengd met twee derde jong bier. Dat maakt het licht zurige bier smaakvoller en meer dorstlessend.”

Vrouwen

Roodbruine bieren waren vooral in de jaren ’80 populair. “Er waren toen weinig andere alternatieven, de markt stond er meer voor open”, gaan Degryse en Geiregat verder. “Roodbruin neemt binnen Omer Vander Ghinste een klein deel van de productie in, maar we blijven het brouwen omdat het authentiek is en deel uitmaakt van de geschiedenis van onze brouwerij. Het wordt in veel cafés in Zuid-West-Vlaanderen nog van het vat geschonken omdat het erg verfrissend en dorstlessend is, ideaal na een fietstochtje bijvoorbeeld. Het is ook behoorlijk populair bij vrouwen omdat het met 5,5 procent een vrij laag alcoholgehalte heeft.”

“Het geprononceerde bier valt verder in de smaak bij echte bierkenners. Zo werd in 2015 Vander Ghinste Roodbruin tot World’s Best Dark Beer verkozen. Het Zuid-West-Vlaams roodbruin bier van gemengde gisting kun je niet kopiëren. Het is pure ambacht, die nog van de oude brouwers van weleer dateert. Om een voorbeeld te geven: het wort (tussenproduct, nvdr) wordt na het brouwproces afgekoeld in het koelschip in de brouwerijtoren. Daarbij neemt het wilde gisten op die in de lucht aanwezig zijn. Maar sommige wilde gisten vind je alleen in de lucht in Bellegem.”

De basisingrediënten van Vander Ghinste roodbruin zijn gerstemout, tarwe, karamelmout, hop (zeer weinig) en water. Een ‘bruintje’ kost 2,50 euro.

