Vlaams ombudsman neemt 4411 in vizier: “Sms-parkeren werkt niet altijd” Peter Lanssens

08 november 2019

07u28 12 Kortrijk Bart Weekers, Vlaams ombudsman en ombudsman in Kortrijk, vraagt een dringend overleg met de dienst 4411. “Ik krijg steeds vaker klachten omdat het sms-parkeren niet altijd werkt. Het sms’je doet niet altijd wat de burger verwacht”, zegt de ombudsman.

Volgens Bart Weekers loopt het sms-parkeren met 4411 steeds vaker fout in steden en gemeenten in Vlaanderen. “Ik steun voluit vooruitgang, maar we moeten ook een goed oog hebben voor fenomenen in de rand”, zegt de ombudsman.



“Het is onaanvaardbaar dat mensen die te goeder trouw een sms sturen, nadien niet in orde blijken te zijn en zelfs een boete krijgen. Er is wel degelijk een groot probleem. Want er is nu geen enkel mechanisme dat mensen waarschuwt als ze een abonnement hebben dat 4411 niet correct ondersteunt. Ik ga de komende dagen de nodige stappen ondernemen. Door als ombudsman in overleg te gaan met de dienst 4411.”

Het is onaanvaardbaar dat mensen die te goeder trouw een sms sturen, nadien niet in orde blijken te zijn en zelfs een boete krijgen. Vlaams ombudsman Bart Weekers

Verwarrend

Het initiatief van Bart Weekers komt er ook na steeds meer klachten in Kortrijk over gebruikers die een sms’je sturen, maar toch een boete krijgen. Directeur Jean-Paul Vandewinckele van Parko, het parkeerbedrijf in Kortrijk, verduidelijkt de kwestie. “Je kan wat 4411 betreft bij Proximus en Orange zonder registratie sms’en en app’en. Bij andere operatoren moet je vooraf registreren en je betaalmethode aangeven op de site. Er zijn ook ‘onderaannemingen’ zoals via de betaalapp van KBC.”



“Met andere woorden: er zijn steeds meer varianten in abonnementen. Maar sommige abonnementen ondersteunen het sms’en naar 4411 niet of sturen geen bevestiging van betaling via sms. Dat kluwen van manieren waarop abonnementen opgemaakt zijn, zorgt voor erg verwarrende situaties”, klinkt het.



Een sms sturen kost 15 cent. Vandewinckele roept op om parkeertijd aan te kopen via de mobiele site van het parkeerbedrijf Kortrijk. Wie het op deze manier doet, moet ook nooit een extra transactie betalen. Wie de retributie van 30 euro niet wil betalen omdat het fout liep tijdens het sms-parkeren, krijgt wel geen gelijk. De boetes worden namelijk niet geschrapt door Parko omdat de kwestie nu eerst uitgeklaard moet worden met 4411. Bij de dienst 4411 zelf vragen ze klachten te mailen naar help@4411.be. Er wordt altijd geantwoord.

Gebrekkige instructies op betaalautomaat

Volgens benadeelden gaat ook Parko zelf in de fout. “Ik volgde alle instructies die op de Parko-betaalautomaat staan”, zegt schoenmaker Monique Oosterhof van de zaak Blinki aan de Grote Markt. Zij kreeg een boete. Ook haar moeder en schoonzus kregen al een boete.



“Dat de sms niet is doorgekomen, is niet mijn fout. Er is mij enkel na telefonisch contact met een Parko-medewerker verteld dat na de sms een bevestiging wordt verstuurd. Ik vind dat die informatie ook vermeld moet worden bij de instructies op de betaalautomaat. Want nu was ik mij van geen kwaad bewust. Ik verwacht dus dat de boete wél kwijtgescholden wordt”, zegt ze.