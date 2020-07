Vlaams Belang vraagt nietigverklaring mondmaskerplicht in Kortrijk: “Wraakroepend” Peter Lanssens

30 juli 2020

Dat kon u op woensdag 29 juli al lezen op onze site . Vlaams Belang gaat nu nog een stap verder, door bij het Agentschap Binnenlands Bestuur de nietigverklaring van het burgemeesterbesluit te vragen, in een poging om de algemene mondmaskerplicht in Kortrijk toch ongedaan te maken. "Wraakroepend", vindt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

“Het is wraakroepend dat Vlaams Belang de volksgezondheid van de Kortrijkzanen in gevaar wil brengen”, zegt Vincent Van Quickenborne. “We gaan onze zaak verdedigen en hebben een zeer grote kans om het te halen, want de gouverneur gaf ons eerder al gelijk”, aldus de burgemeester.

“Ik ben voorstander van een mondmaskerplicht op drukke plaatsen”, reageert Vermeersch. “Belangrijk is dat er draagvlak is en blijft. Regels moeten redelijk en proportioneel zijn. Een mondmasker dragen bij een veldwandeling in Kooigem of bij het uitlaten van de hond in de Leopold III-wijk, lijkt mij daaraan niet te voldoen. Het is onze rol als oppositie om dat te toetsen en in vraag te stellen.”