Vlaams Belang tegen huidige fietszone in Kortrijk: “Een ganse binnenstad is te veel” Peter Lanssens

08 oktober 2019

06u38 2 Kortrijk Vlaams Belang liet maandag brieven in de binnenstad verspreiden. Waarin nog eens opgeroepen wordt om vanaf 14 oktober nee te stemmen in het digitaal referendum over een maandelijkse autovrije zondag in de fietszone. Vlaams Belang is trouwens ook tegen de huidige fietszone zelf. In de fietszone met 74 fietsstraten in de binnenstad mogen motorvoertuigen geen fietsers inhalen.

“74 fietsstraten zijn van het goede te veel”, zegt federaal parlementair en fractieleider in de gemeenteraad Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “We hebben geen probleem met de fietsstraat, bijvoorbeeld in schoolomgevingen. Maar een ganse binnenstad fietszone maken, is te veel. Beperk het tot specifieke straten, bijvoorbeeld aan scholen. Ik zei dat op de gemeenteraad ook al: 74 fietsstraten keuren wij niet goed. Mocht ik Axel Weydts zijn (de sp.a-schepen van Mobiliteit, red.), dan had ik geen 74 fietsstraten ingevoerd”, aldus Wouter Vermeersch.

We hebben geen probleem met de fietsstraat, bijvoorbeeld in schoolomgevingen. Maar een ganse binnenstad fietszone maken, is te veel. Wouter Vermeersch - Vlaams Belang

Kortrijk Vooruit mengt zich in debat

Ook Kortrijk Vooruit roept op om tegen een maandelijkse autovrije zondag te stemmen. De oppositiebeweging, er raakte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niemand van Kortrijk Vooruit verkozen, vermoedt namelijk dat de stad de maandelijkse autovrije zondag op termijn ook in de deelgemeenten wil doorduwen.