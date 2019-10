Vlaams Belang-sympathisant riskeert celstraf voor racistisch Facebookprofiel Alexander Haezebrouck

30 oktober 2019

16u05 1 Kortrijk Een 55-jarige man uit Kortrijk riskeert moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank voor een racistisch Facebookprofiel. Hij postte allerlei artikels en foto’s over migranten. “Hij had maar één doel en dat was het aanzetten tot haat en geweld tegenover personen met een andere achtergrond”, zei het openbaar ministerie.

De 55-jarige man maakte twee Facebookprofielen aan. Eén onder zijn eigen naam en één onder de fictieve naam Tom V. V.. Vooral op de fictieve Facebookpagina postte de man aan de lopende band krantenartikels over migranten. “Die lokten erg veel racistische commentaren uit bij zijn 5.000 Facebookvrienden”, pleitte advocaat Renaud Vercaemst van het interfederale gelijkekansencentrum Unia, die het Facebookprofiel had aangeklaagd bij de politie. “Die reacties gingen er erg zwaar over. Zo hadden ze het bijvoorbeeld over ‘strontturken’ en merkte iemand op dat ze ‘dat crapuul beter een spuitje zouden geven of in een gaskamer zouden steken.” De man zelf reageerde niet op de artikels die hij postte. “Maar hij likete wel alles”, pleitte meester Vercaemst. “Hij creëerde op die manier niet alleen een racistisch openbaar forum. Door al die racistische posts te liken moedigde hij zijn vrienden en volgers extra aan om lustig verder te doen.” Unia diende klacht in tegen de man wegens het aanzetten tot haat en negationisme, het ontkennen van de Holocaust dus.

Door virus

De 55-jarige Kortrijkzaan gaf eerder bij de politie toe dat hij alle reacties onder zijn post had geliket, maar daar kwam de man woensdagmorgen in de rechtbank op terug. “Na mijn verhoor bij de politie heb ik een virus ontdekt op mijn computer. Het is door dat virus dat al die reacties geliket werden. Hoe zou ik erin geslaagd zijn om all reacties te liken? Er komen tot 100 reacties op de posts. Ik was wel erg lang bezig geweest. Trouwens, wie zegt dat ik niet gehackt ben geweest? Mijn computer werd niet onderzocht.” De man vraagt de vrijspraak. Op de vraag van de rechter waarom hij nooit om een onderzoek heeft gevraagd van zijn computer kon de man geen antwoord geven. “Ik beloof wel dat ik mijn Facebookprofielen ga verwijderen. Ik besef dat wat je post op sociale media erg gevaarlijk kan zijn.” De 55-jarige man riskeert een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 208 euro. Vonnis op 27 november.