Vlaams Belang start campagne en petitie tegen maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk Peter Lanssens

03 oktober 2019

09u49 0 Kortrijk Vlaams Belang start een campagne om nee te stemmen in het digitaal referendum over een al dan niet maandelijkse autovrije zondag in de fietszone. Er worden ook duizenden bewonersbrieven en bumperstickers verstuurd en uitgedeeld. Op de sticker staat de boodschap ‘stop auto-pesten’.

“Na een binnenstad met 74 fietsstraten, sterk gestegen parkeertarieven, torenhoge boetes, ellenlange files, omleidingen en blokkades liggen nu plannen op tafel voor een maandelijkse autovrije zondag”, somt Vlaams volkvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Carmen Ryheul op. “Wij zijn het beu, net zoals veel handelaars, horeca-uitbaters, inwoners en bezoekers van onze stad. In een leefbaar Kortrijk is er wél nog plaats voor de auto, naast voldoende aandacht voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.”

Scheefgetrokken mobiliteitsbeleid

Federaal volksvertegenwoordiger en fractieleider Wouter Vermeersch: “Laat mij duidelijk zijn, wij hebben geen probleem met één autovrije zondag per jaar. Maar eelke maand is opnieuw van het goede te veel. Wij roepen de Kortrijkzanen op om de bumpersticker op een zichtbare plaats te kleven en onze petitie te ondertekenen. Maar vooral om het digitaal referendum te gebruiken als een kans om zich uit te spreken over het scheefgetrokken mobiliteitsbeleid in onze stad. Stem daarom nee. Het stadsbestuur maakt van auto-pesten een nieuwe lokale sport. Het mobiliteitsbeleid is onder socialistisch schepen Axel Weydts doorgeslagen. Burgemeester Van Quickenborne zegt een rechtsere Open Vld te willen, maar steekt ook inzake mobiliteit iedereen langs links voorbij.”

Zaterdag lancering

De petitie van Vlaams Belang wordt zaterdag via sociale media-kanalen gelanceerd en is te bereiken op www.petities.com/autovrijezondagkortrijk.

