Vlaams Belang-raadslid hekelt communicatie rond fietszone: “Nee, fietsers mogen auto’s niet rechts inhalen” Joyce Mesdag

13 juli 2020

18u38 0 Kortrijk Stad Kortrijk communiceert verkeerd naar de bevolking over de verkeersregels in fietszones, beweert raadslid Jacques Demeersseman (Vlaams Belang). “Zo zegt de stad dat fietsers auto’s die aan lichten staan te wachten mogen voorbijrijden , maar dat mag niet.” “Dat mag wél”, zegt schepen Axel Weydts (sp.a). “Onze mensen, die al jarenlang ervaring hebben met mobiliteit hebben gecheckt bij de FOD en we gaan deze week nog eens dubbel checken.”

Vandaag ging in Heule de fietszone open. Een aanleiding voor raadslid Jacques Demeersseman (Vlaams Belang) om een volgens hem onjuiste situatie aan te kaarten. “In een eerste bewonersbrief stond dat fietsers auto’s rechts mogen inhalen, maar dat mag niet volgens de wet. Het is niet omdat Kortrijk fietszones in het leven roept, dat daar eigen wetten en regels gelden. Dit zorgt vroeg of laat voor problemen: fietsers voeren manoeuvres uit die ze eigenlijk niet mogen doen. Wie is dan aansprakelijk bij een ongeval? De FOD Mobiliteit heeft de stad daarop gewezen.”

In een tweede bewonersbrief stond al een correctie: fietsers mogen auto’s niet rechts inhalen. “We hebben inderdaad van de FOD bericht gekregen dat onze brief wat onduidelijk was, en we hebben dat meteen gecorrigeerd”, zegt Weydts. “De auto’s moeten uiteraard stilstaan, en dat stond er niet expliciet in.” Maar ze mogen wel rechts voorbij een rij stilstaande auto’s rijden aan een kruispunt, zo stond in de brief met de correctie. “Klopt óók niet”, zegt Demeersseman. “Volgens de wet mag dat niet.” “Eigenlijk zaait Demeersseman hier verwarring over iets wat elke fietser de meest logische zaak vindt en dat bovendien veilig is”, zegt Weydts. “Stel je voor dat je als fietser altijd links zou moeten inhalen bij een file wagens. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Maar goed, we willen uiteraard dat alles heel erg duidelijk is voor de weggebruiker. Dus we controleren dit nog eens.”