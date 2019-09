Vlaams Belang neemt benaming winter- en lentevakantie in Kortrijkse school Athena Drie Hofsteden op de korrel: “Handen af van onze tradities” Peter Lanssens

23 september 2019

18u27 54 Kortrijk De jaarkalender van secundaire school Athena Drie Hofsteden zet kwaad bloed. Omdat er op de kalender geen kerst- en paasvakantie, maar winter- en lentevakantie staat. “Handen af van onze tradities”, zegt gemeenteraadslid en federaal parlementair Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) op Facebook. “We hanteren een neutraliteitsprincipe”, reageert directeur Frank Derycke. “Ik zie geen reden om de namen kerst- en paasvakantie te veranderen. Al zijn er wel belangrijkere uitdagingen in het onderwijs dan het opmaken van een kalender”, zegt N-VA-schepen Kelly Detavernier.

Vermeersch postte de jaarkalender zondag op Facebook. Gevolgd door een stroom aan reacties, zoals bijvoorbeeld: ‘onze tradities en normen moeten behouden blijven’, ‘we mogen onze eigen cultuur niet verloochenen’ en ‘de schaamte voorbij’. Het is niet nieuw dat scholen winter- en lentevakantie als benaming gebruiken, vooral in het gemeenschapsonderwijs. Waar ‘neutraal onderwijs’ voorop staat. “Ik voel me dan ook niet aangesproken”, reageert directeur Frank Derycke. “Katholieken, orthodoxen, moslims… allemaal godsdiensten die aanwezig zijn op onze school. En die we dankzij het neutraliteitsprincipe op gelijke voet behandelen. We geven onze leerlingen vooral een zo goed mogelijk onderwijs, om later met succes verder te kunnen studeren en/of vlot op de arbeidsmarkt te raken. Dat is onze opdracht. We laten ons niet beïnvloeden door de politieke agenda van een partij.”

Ik zie geen enkele reden om de namen kerst- en paasvakantie te veranderen. Ik zie niet in hoe dat de neutraliteit van een school in het gedrang zou brengen. Schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA)

Vrije keuze

Vlaams Belang staat nochtans niet alleen met de kritiek. Eerder dit jaar wenste topvrouw van het GO! in Vlaanderen Raymonda Verdyck al haar collega’s en leerlingen een fijne lentevakantie. Waar toen N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls fors op reageerde door het volgende te tweeten: “Wat is er mis met de alombekende paasvakantie? Straks dus kinderen met lente-oren en een lente-ei? Serieus?” We voelden daarom ook Kortrijks schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) aan de tand: “Ik zie geen enkele reden om de namen kerst- en paasvakantie te veranderen. Ik zie niet in hoe dat de neutraliteit van een school in het gedrang zou brengen. De namen kerst- en paasvakantie staan trouwens ook op de kalender van het ministerie van onderwijs. Maar elk onderwijsnet heeft de keuze om dat vrij in te vullen. Ik ben als schepen dan ook niet bevoegd om op dat vlak in te grijpen. Ik vind wel dat er belangrijkere discussies zijn in het onderwijs dan het opmaken van een kalender. Zoals het vergroenen van scholen, op betere manieren buiten les geven, iedereen een plaats geven in het onderwijs, iedereen de kans geven om zijn talenten te ontwikkelen, acties tegen spijbelen, noem maar op.”