Vlaams Belang laat chauffeurs tegen Vivaldi-regering toeteren, actie is illegaal volgens politie Peter Lanssens

21 september 2020

16u39 10 Kortrijk Opmerkelijke prikactie maandagnamiddag van Vlaams Belang in de Condédreef in Kortrijk. Waar tussen 16 en 16.45 uur op de middenberm van de in- en uitvalsweg werd opgeroepen om tegen de mogelijke Vivaldi-regering en voor nieuwe verkiezingen te claxonneren. Prima timing van de Vlaams-nationalisten, want de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering zitten in het slop. Ook veel mensen zijn het beu, want er werd toch behoorlijk wat getoeterd. De politie kwam er verhaal halen. Kort daarna beëindigde VB de actie. De politie blijft formeel bij het volgende standpunt: de actie was illegaal wegens vooraf niet aangevraagd en was omwille van de grote spandoeken van 1,5 op 7 meter een mogelijk gevaar voor de verkeersveiligheid in de Condédreef. Volgens Vlaams Belang is daar allemaal niets van en werd de actie uit eigen beweging stopgezet.

“De onderhandelingen zijn een knoeiboel, we verzetten ons tegen deze anti-Vlaamse en linkse regering”, zegt federaal parlementair Wouter Vermeersch. “Het circus in Brussel moet nu stoppen. Geef de mensen hun stem terug. Want op 26 mei 2019 koos de Vlaming al een radicaal ander beleid: de kiezer stemde toen overtuigend Vlaams en rechts. Met de huidige poppenkast krijgen we exact het omgekeerde. De Vlaamse minderheid is een machteloze speelbal in de door Franstaligen gedomineerde formatie. Dat maakt de actualiteit pijnlijk duidelijk.”



De actie in de Condédreef in Kortrijk kadert in een grotere, nationale campagne van het Vlaams Belang voor nieuwe verkiezingen en tegen de plannen voor Vivaldi. “Het ziet er momenteel naar uit dat Vivaldi op sterven na dood is”, gaat Wouter Vermeersch verder. “En dat is maar goed ook. Bijna vijfhonderd dagen onderhandelt men en gaat het meer over de postjes dan over de inhoud.”

De campagne van Vlaams Belang kent op zondag 27 september een hoogtepunt. Dan plannen de Vlaams-nationalisten een grootse protestrit naar Brussel, die met een automeeting volgens coronamaatregelen op de Heizel eindigt. Kortrijkzanen verzamelen zondag aan autodeelparking Cowboy Henk, om tegen 8.35 uur samen te vertrekken naar de Heizel. De autobetoging voert verder de druk op om tot nieuwe verkiezingen over te gaan.