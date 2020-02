Vives voert mantelzorgstatuut in voor studenten: “Als zieke mama me nodig heeft, mag ik nu les verlaten” Bijna 1 op 5 jongvolwassenen zorgt voor familielid Joyce Mesdag

13 februari 2020

17u25 10 Kortrijk Sinds dit schooljaar kunnen studenten aan hogescholen Vives een mantelzorgstatuut aanvragen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld meer begrip van de docent als ze te laat komen in de les, of een taak iets later indienen. Voor studentes Lisa uit Otegem en Caily uit Heule, die beiden zorgen voor hun zieke moeder, is het een opluchting.

Lisa Sagaert en Caily Desmet zijn dolgelukkig met de hand die Vives hen aanreikt. “Mijn mama heeft een agressieve vorm van MS”, vertelt Lisa. “Het geeft me echt een gerust gevoel dat het oké is als ik mijn gsm mag opnemen als ze belt, en dat er begrip is als ik in allerijl naar huis moet als ze bijvoorbeeld gevallen is en niet meer kan opstaan.” De moeder van Caily heeft leukemie en fibromyalgie. Ze staat dan ook elke dag paraat voor haar. “Het is een zorg minder als de prof begrijpt waarom je te laat bent in de les”, zegt ze. “Het geeft ons ademruimte dat er begrip is voor dergelijke zaken. Voor de rest verlangen we geen privileges, we willen gewoon mee kunnen lopen met de andere studenten.”

Stel je voor dat studenten zouden afhaken omdat ze hun studie niet meer kunnen combineren met de zorg voor een familielid… hoe jammer zou dat niet zijn? Joris Hindryckx

Hulp bieden

“Stel je voor dat studenten zouden afhaken omdat ze hun studie niet meer kunnen combineren met de zorg voor een familielid… hoe jammer zou dat niet zijn?”, zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur bij Vives. “Jongvolwassene mantelzorgers beschouwen zichzelf vaak niet eens als mantelzorgers, waardoor ze uit zichzelf weinig ondersteuning gaan zoeken. Daarom schieten we hen te hulp.”

1 op 5 studenten

Lisa en Caily zijn immers niet alleen. Meer studenten dan je zou denken nemen de zorg voor een naaste op zich. Uit een studie van hogescholen Vives en Howest, waarbij 4.000 studenten werden ondervraagd, bleek dat meer dan 700 van hen een bepaalde vorm van mantelzorg op zich te nemen. Dat is bijna 1 op 5 studenten. “Uiteraard zijn daar verschillende gradaties in”, zegt Francky Debusschere van mantelzorgvereniging Samana. “Een paar keer per week soep brengen naar opa of oma en medicatie klaarleggen, is anders dan intensief zorgen voor een ouder in een rolstoel, bijvoorbeeld. Maar de beide situaties vallen onder de noemer mantelzorg’.”

Net als topsporterstatuut

Vives wil deze studenten beter bereiken en hen meer ondersteunen bij het behalen van hun diploma. Daarom kunnen ze vanaf dit schooljaar een mantelzorgstatuut aanvragen. “Je kan het vergelijken met een topsportstatuut, of een ondernemersstatuut”, zegt Eveline Crevits van Vives. “Die studenten krijgen ook bepaalde voordelen aangereikt zodat ze hun activiteiten kunnen combineren met hun studie.”

Kleine gunsten

Het gaat uiteraard niet om grote ‘vrijstellingen’, maar kleine gunsten die het voor de mantelzorgstudenten draaglijk maken. “Aangepaste stage-uren, het recht om hun gsm op te nemen tijdens de les en de toestemming om te laat te komen of de les vroegtijdig te verlaten. We gaan daarnaast ook onze docenten aansporen om hun ogen en oren op te houden. Ze ergeren zich vaak aan studenten die te laat komen, maar sommigen hebben wel een goeie reden. We willen dat ze de reflex hebben om dan even verder te vragen.” Wie meer wil weten over het mantelzorgstatuut van Vives, kan informatie vinden op www.vives.be/nl/mantelzorg.