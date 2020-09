Vives-studenten volgen les in… bioscoop Kinepolis Peter Lanssens

22 september 2020

15u04 2 Kortrijk De creativiteit viert hoogtij, om overeind te kunnen blijven in moeilijke tijden. Zo gaat de hogeschool Vives een samenwerking aan met Kinepolis. Het bioscoopcomplex in de Kennedylaan ligt hooguit een paar honderd meter van de hogeschoolcampus. Studenten gaan er dit academiejaar les krijgen in zaal 10, omdat ze meer plaats nodig hebben, in tijden van corona.

Het gaat om studenten sociaal-agogisch werk. Dat studiegebied wint aan populariteit, waardoor er niet genoeg ruimte is in de huidige Vives-campusgebouwen, zeker in tijden van corona.

“Dankzij Kinepolis krijgen we extra ruimte om toch fysiek en coronaproof les te kunnen geven. Uitstekend nieuws, want het contact met docenten en medestudenten blijft belangrijk in het hoger onderwijs”, zegt algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx. “De voorbije periode was niet makkelijk voor onze bioscopen”, zegt Séverine Smetz, nationaal B2B manager bij Kinepolis België.

“Maar er zijn ook kansen voor nieuwe samenwerkingen. Na de examenperiode van de KU Leuven in Kinepolis Antwerpen van afgelopen juni, hebben we nu een mooie samenwerking met de hogeschool Vives in Kortrijk. En we zijn met nog meer partijen in gesprek. We zijn blij om scholen te kunnen ondersteunen in het aanbieden van kwalitatief en coronaproof onderwijs”, aldus Séverine Smetz.

Vives werkte in juni ook al samen met Xpo, dat naast Kinepolis ligt. Twee zalen in het beurzencentrum dienden voor examens, goed voor honderd plaatsen.