Vives lanceert onlineversie van Techniekacademie, zodat kinderen thuis aan de slag kunnen Joyce Mesdag

31 maart 2020

17u17 0 Kortrijk Nu we met zijn allen thuis moeten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, pakt Vives uit met een onlineversie van de Techniekacademie. Kinderen kunnen op die manier zelf aan de slag gaan, en thuis bezig zijn met techniek.

“Vives startte de Techniekacademie in 2014 om 8- tot 12-jarigen warm te maken voor techniek en STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) en hen op die manier te stimuleren om te kiezen voor een technische loopbaan”, zegt Rik Hostyn. “Ze maken in tien of twaalf woensdagnamiddagen leuke technische projecten onder begeleiding van enthousiaste techniekcoaches. Jammer genoeg is de Techniekacademie ook in deze corona periode ‘on hold’ geplaatst.”

Dus is er nu een oplossing. “We hebben samen met onze partners ‘Techniekacademie Thuis’ opgestart. Want veel kinderen hebben ‘goesting’ om aan techniek te doen en zitten deze dagen te popelen om aan de slag te gaan. Ook de studenten van de bacheloropleidingen van het studiegebied Industriële Wetenschappen & Technologie van Vives werken hieraan mee. Ze werken verschillende projecten en uitdagingen uit voor de kinderen en plaatsen die online op de gloednieuwe pagina van www.techniekacademie.be/thuis.”

Zo kunnen de kinderen een mondmasker maken, een vulkaanuitbarsting, een Da Vinci Brug, een LEGO corona-ziekenhuis, een mini-voetbaltafel … “Deze projecten kan je met eenvoudige huis-tuin-keuken materialen maken. Dagelijks komen er extra projecten, websites, wedstrijden en vlogs bij. Op die manier komt de wereld van wetenschap, techniek en technologie gewoon bij hen thuis. Je vindt op onze pagina technische projecten, boeiende vlogs, STEM-uitdagingen, en je kan prijzen winnen en doorklikken naar tal van interessante websites.”