Vives houdt eind deze week infodag Peter Lanssens

31 augustus 2020

15u57 2 Kortrijk Er is op vrijdag 4 september een infodag op de Vives hogeschoolcampus op Hoog Kortrijk, van 16 tot 20 uur. Toekomstige ouders en studenten worden rondgeleid en krijgen uitleg door docenten en studenten aan de stands van de opleidingen.

Iedereen is doorlopend welkom, maar Vives verwacht dat het bij het begin en aan het einde van de infoavond het rustigst zal zijn bij de stands. Het is tot en met 19 september ook mogelijk om een veilig en geleid bezoek aan de campus te brengen: tijdens weekdagen om 10 en 14 uur en op zaterdag om 10 uur. Wie specifieke vragen heeft, kan een afspraak maken met de studie- en trajectbegeleider van de opleiding die je wil volgen. Je kan ook chatten met docenten en studenten: elke weekdag van 16.30 tot 18 uur en op zaterdag van 10.30 tot 12 uur. Zo kan je bijvoorbeeld ook proeflessen volgen en rustig inhouden van cursussen en getuigenissen van studenten bekijken. Meer info op https://infodag.vives.be.

Wie interesse heeft in afstandsonderwijs bij Vives neemt het best eerst contact op via afstandsonderwijs@vives.be.