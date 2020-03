Vives en LVD maken handenvrije deuropener Joyce Mesdag

27 maart 2020

18u39 0 Kortrijk Hogeschool VIVES heeft, op vraag van de zorgverstrekkers, een universele handenvrije deuropener ontworpen. Het gaat om een initiatief van de campussen Kortrijk, Oostende en Brugge van het studiegebied Industriële Wetenschappen & Technologie.

“Het coronavirus overleeft lange tijd op gladde oppervlakken en materialen”, zegt Tine Baetens van Vives. “Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Deurklinken die door veel verschillende mensen in de hand genomen worden vormen dus per definitie een groot besmettingsrisico. Een handenvrije deuropener kan dit risico serieus beperken.”

Hogeschool VIVES en LVD Company hebben daarom samen, naast de 3D-geprinte versie van de firma Materialise, een metalen deuropener ontwikkeld waarmee men de deur kan openen en sluiten met de arm in plaats van met de hand.

“De deuropener wordt met 3 eenvoudige kabelbinders op de klink gemonteerd en past op zowel binnen- als buitendeuren. Eén design past op 95% van de bestaande deurklinken, in alle maten en vormen. Dit geldt ook voor deuren met een hydraulische deurpomp,” zegt VIVES-docent Pieter Desplenter.

LVD Group, internationale producent van innovatieve plaatbewerkingsmachines, ondersteunt het project met de snelle productie van de stukken en maakte intussen al enkele honderden deuropeners die VIVES ter beschikking stelt van zorginstellingen.