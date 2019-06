Vives blijft groeien: “Ons streefdoel is 10.000 studenten” Midden september opent op Hoog Kortrijk nieuwbouw voor lerarenopleiding Peter Lanssens

20 juni 2019

14u19 0 Kortrijk De hogeschool Vives blijft groeien in Kortrijk. “Over twee jaar zitten we er tegen de 9.000 studenten, ons streefdoel is 10.000 studenten”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. Midden september opent een nieuwbouw voor de lerarenopleiding. Kostenplaatje: 9 miljoen euro. “We investeerden de voorbije jaren zo’n 30 miljoen euro in onze campus op Hoog Kortrijk”, stelt Joris Hindryckx.

De lat ligt hoog op de campus van Vives. Dat merk je aan de nieuwbouw voor de lerarenopleiding. De werken vatten anderhalf jaar geleden aan, op de hoek van de Etienne Sabbelaan en Sint-Denijseweg. “Er is gekozen voor een strakke architectuur. Met veel lichtinval en open ruimtes omdat we willen dat leren ongedwongen gebeurt”, zegt directeur Noël Selis. “Het straalt warmte en huiselijke gezelligheid uit. Zodat de studenten zich hier thuis voelen en het beste uit zichzelf halen. We zetten ook sterk op innovatief onderwijs in. Zo zijn er in de nieuwbouw twintig leslokalen, waaronder twee ‘classrooms of the future’. Dat is een nieuw concept van open klassen, uitgerust met innovatieve technologie van technologiebedrijf Barco. Om studenten zowel op de campus als van thuis uit samen te laten discussiëren, werken en leren. We vormen zo de leraren van de toekomst”, stelt Noël Selis. Het gebouw met drie verdiepingen en een bouwoppervlakte van 4.000 vierkante meter heeft nog veel meer in huis.

Salad bar en zitkuil

Zo zal huiscateraar Sodexo aan de ingang The Foodies uitbaten. Een salad bar, met gezonde broodjes ook. Ook studenten van andere studiegebieden zijn er welkom. Ook interessant: een zitkuil die dienst zal doen als lokaal voor expressie voor zo’n 80 studenten, gespreid over twee verdiepingen. De benedenverdieping wordt een doorlopend open eet-, leer- en leefcentrum met verder onder meer een aula voor 134 personen met op het dak een terras, een koffiehoek en een administratief blok met vergaderzaal. Een open passerelle verbindt de nieuwbouw voor de lerarenopleiding met het nabijgelegen gebouw van het studiegebied sociaal-agogisch werk. Eveneens opmerkelijk: ter hoogte van de nieuwbouw wordt een ecologische tuin ingericht. Waar ook groenten voor The Foodies gekweekt worden. Dat zal samen met basisscholen en sociale netwerkorganisaties gebeuren. Zodat het een echte buurttuin wordt. Het project omvat zelfs een tuinklas met serre. Omdat buiten leren stimuleert.

De parkeerregeling met beurzencentrum Kortrijk Xpo wordt uitgebreid, voor studenten. directeur Noël Selis

Fietsenstalling

De lerarenopleiding telt 1.100 studenten in de educatieve bachelor kleuter- en lager onderwijs en bachelor-na-bachelor (banaba) buitengewoon onderwijs. Er zijn ook 300 studenten in de verkorte educatieve opleidingen. Al die extra studenten, de meeste kwamen al over van Tielt naar Kortrijk, moeten hun wagen in de al verzadigde omgeving parkeren. “De parkeerregeling met beurzencentrum Kortrijk Xpo wordt uitgebreid”, zegt Noël Selis. “Er wordt op parking 2 aan de kant van de Doorniksesteenweg een afgesloten stalling gebouwd. Studenten parkeren er en nemen van daaruit een fiets om naar de campus te komen. Onder de nieuwbouw van de lerarenopleiding zelf zit een open ondergrondse stalling met laadsystemen voor elektrische fietsen ook. Het gaat om 166 vrijstaande plaatsen en 92 elektrische plaatsen. Die fietsenstalling is bedoeld voor àlle studenten op de campus.”

Kasteel ‘t Hooghe wordt een variant op het vergader- en congrescentrum Faculty Club in Leuven. algemeen directeur Joris Hindryckx

Kasteel ‘t Hooghe

Vives heeft nog plannen. Zo wordt volgend jaar kasteel ’t Hooghe in de Doorniksesteenweg in gebruik genomen. “Waar we een variant op het vergader- en congrescentrum Faculty Club in Leuven brengen, voor bedrijven. En waar ook het levenslang leren centraliseren”, zegt Joris Hindryckx. Er wordt verder gekeken naar het gewezen woonzorgcentrum Lichtendal in de Sabbelaan. Mogelijk koopt de universiteit KU Leuven Kulak het gebouw aan. De kostprijs is geschat op ruim 4 miljoen euro. De onderhandelingen lopen momenteel. Vives stapt mogelijk mee in het verhaal. “Want er is plaatstekort voor muziekexpressie, bewegingsleer en lichamelijke opvoeding bij Vives. En ook Kulak heeft ruimte voor polyvalent gebruik nodig”, zegt Joris Hindryckx. “Onze Vives-campus op Hoog Kortrijk is trouwens nog niet volgebouwd. De aanbouw van een nieuwbouw bij verpleegkunde kan nog.”