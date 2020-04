Vives bereidt zich voor op examens in Kortrijk Xpo LSI

16 april 2020

18u07

Bron: LSI 16 Kortrijk Hogeschool Vives uit Kortrijk wil alles in het werk stellen om laatstejaars te laten afstuderen. Eén van de maatregelen die het daarvoor neemt, is het afhuren van 2 zalen waar telkens 100 studenten hun examen in juni kunnen afleggen.

Met het afhuren van zalen in Kortrijk Xpo wil Vives de capaciteit verhogen. “In onze gebouwen zijn er geen aula’s die groot genoeg zijn om met respect van social distancing 100 personen samen te zetten”, legt Frans Devos van Vives uit. “De zalen in Kortrijk Xpo zullen de hele maand juni gehuurd worden. Ondertussen worden docenten van de hogeschool ook gestimuleerd om in te zetten op het ontwerpen van alternatieve examens of taken via bv. Skype. De naar schatting 2.500 studenten die afstandsonderwijs volgen, zullen al vanaf 19 mei hun examens online kunnen afleggen.”

Bedoeling is zoveel mogelijk studenten tegen eind juni te laten afstuderen. Lukt dat niet dan kunnen er nog examens tot september georganiseerd worden. De overheid verlengde de eerste zittijd immers al tot september. Grote vraagteken voor onderwijsinstellingen is voorlopig nog wat de overheid vanaf 3 mei zal beslissen.

Ook de Universiteit Gent besliste al om examens in Flanders Expo te laten plaatsvinden.