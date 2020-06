Viva Sara Kaffée heropent maandag op Grote Markt Peter Lanssens

05 juni 2020

16u51 0 Kortrijk Kortrijks bekendste koffiebar Viva Sara Kaffée heropent op maandag 8 juni op de Grote Markt. Ook de koffiebranderij in Vichte neemt een nieuwe start. “We hebben onze klanten gemist en staan vol enthousiasme klaar om er eindelijk opnieuw een ferme lap op te geven”, zeggen zaakvoerders Bart en Peter Deprez. “We doen een warme oproep om de lokale horeca vooral te blijven steunen.”

“Omdat het na een lange sluiting en in een nieuwe constellatie niet makkelijk opstarten is, beperken we ons maandagochtend tot afhaalkoffie en -thee. Vanaf 13 uur kan je wel opnieuw in ons Kaffée terecht voor de lekkerste lunches, je favoriete koffie, verfrissende thee of zoete lekkernijen. Vanaf dinsdag 9 juni gelden de normale openingstijden.”

“Voor wie die vergeten is: ons Kaffée is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur, onze shop van 10 tot 18 uur. Ons Kaffée is coronaproof. De grootte van ons pand laat perfect toe om de social distance voor elke bezoeker te garanderen. Het zaalpersoneel zal alle nodige voorschriften respecteren, zoals het dragen van een mondmasker. Reserveren is in principe niet noodzakelijk. Maar voor wie zich hier comfortabeler bij voelt, lanceren we eerstdaags een online reservatiesysteem. Ook onze koffiebranderij in Vichte draait binnenkort terug op volle toeren. We staan er klaar om onze vele horecaklanten weer te mogen beleveren. We wensen hen alle succes toe.”