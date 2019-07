Viswinkel lanceert... mosselautomaat Joyce Mesdag

02 juli 2019

15u07 52 Kortrijk Viswinkel Dubrul uit Rollegem pakt uit met… een mosselautomaat. Je kan er 24 uur of 24 terecht voor verse mossels, frietjes, en mosselgroentjes. Ideaal dus voor als je op zondag bijvoorbeeld plots een spontaan feestje plant.

Viswinkel Dubrul gaat al een tijdje mee, van 1975 zelfs. “Mijn ouders zijn destijds begonnen met mosselverkoop vanuit hun garage”, zegt Geoffrey Dubrul. “Na een vijftal jaar zijn ze naar het pand hier in de Lampestraat verhuisd, om de zaak uit te bouwen tot wat ze nu is.”

De viswinkel is een vrij traditionele winkel -op de trein van onlineverkoop zijn ze er bijvoorbeeld nog niet gesprongen-, maar nu zijn ze toch wel heel modern. Sinds kort staat er zowaar een automaat met verse mossels. “Het is al een tijdje dat ik eraan dacht om een automaat aan te schaffen. Maar evident is dat natuurlijk niet, het moet een automaat zijn die precies past bij hetgeen je er wil in kunnen aanbieden”, zegt Geoffrey.

Nu hebben de Dubruls er één gevonden. “Je kan er altijd terecht voor verse mossels, frietjes en mosselgroentjes. Dat is vooral handig ’s avonds, als onze winkel al dicht is, of op zondag, wanneer we niet open zijn, en je zoekt snel nog een lekkere maaltijd.”

Dit najaar komen er ook andere producten in. “Dan is het mosselseizoen voorbij, en dan gaan we er kant-en-klare gerechtjes in aanbieden.” De reacties die Geoffrey binnen krijgt, zijn heel positief. “Ik heb een foto op sociale media geplaatst, en die was in een mum van tijd een paar duizend keer bekeken. Ik ben echt verrast.”

In de automaat kunnen 28 doosjes mossels gestopt worden. Klanten kunnen kiezen voor een doos van 1 of 2 kilo, en betalen daar 7,5 euro per kilo voor, dezelfde prijs die ze in de winkel zelf betalen.