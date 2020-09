Vincent Van Quickenborne wordt minister van Justitie Peter Lanssens

30 september 2020

19u11 2

Vincent Van Quickenborne (47) wordt voor Open Vld minister van Justitie in de nieuwe federale Vivaldi-regering. Dat is bevestigd aan onze politieke redactie. Hij is hierdoor na acht jaar niet langer burgemeester van Kortrijk. Wie zijn plaats inneemt als waarnemend burgemeester, is nog niet duidelijk. De namen van schepenen Arne Vandendriessche en Wout Maddens circuleren. Straks meer.