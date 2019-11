Exclusief voor abonnees Vincent Van Quickenborne vindt K te groot als winkelcentrum: “Stop er deels ook kantoren in” Verder opmerkelijk in meerjarenplan tot 2025: markthal op Veemarkt onzeker Peter Lanssens

05 november 2019

06u30 0 Kortrijk Een deel van de Kortrijkzanen vindt dat de fut er wat uit is tijdens de tweede legislatuur met Vincent Van Quickenborne als burgemeester. Toch blijkt goed een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen dat het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA op schema zit. En er duiken nieuwe en verrassende ideeën op. Zo vindt Q het winkelcentrum K te groot: “We willen er de leegstand structureel oplossen door K niet volledig als handelscentrum te behouden, maar ook deels voor kantoren in te richten.” Verder opmerkelijk: de komst van een markthal op de Veemarkt is onzeker. Over andere projecten is er geen twijfel. “We investeren ruim 200 miljoen euro tot en met 2025”, vervolgt Q. “In december wordt de meerjarenbegroting aan de gemeenteraad voorgelegd. We staan er goed voor financieel. Zo nemen onze inkomsten toe door de instroom van nieuwe jonge gezinnen in Kortrijk. Waardoor we de belastingen niet hoeven te verhogen, om veel te kunnen investeren”, aldus Q. We gaan dieper in op vijf grote projecten. Waarin we naast de opfrissing en vergroening van het winkelwandelgebied en een eventuele markthal op de Veemarkt ook dieper ingaan op de heraanleg van historisch Kortrijk, het doortrekken van de verlaagde Leieboorden en de komst van een culturele trekpleister op de tip van het Buda-eiland.

Opfrissen van winkelwandelgebied: “winkelcentrum K is te groot”

De opfrissing en vergroening van het winkelwandelgebied komt er aan: “We maken in 2020 werk van een studie mét inspraak van alle handelaars. Gaan we voor een groen dak boven winkelstraten? Bekleden we de gevels van handelspanden met groen? Alle vragen komen aan bod. Een landschapsarchitect begeleidt ons. We denken aan grote namen zoals Denis Dujardin, die het ecologisch stadspark op Weide ontwierp. Of Erik De Waele, die betrokken is bij de overkapping van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. We gaan het goed doen. De werken in het winkelwandelgebied starten in 2021 en zijn ten laatste in 2022 af. Wat de strijd tegen winkelleegstand betreft: vooral in winkelcentrum K is het niet evident. K is gewoon te groot. We willen er een structurele oplossing voor de winkelleegstand. Door K niet helemaal als handelscentrum te behouden en de ruimte ook deels voor kantoren in te richten. Het wordt volop bekeken. In het winkelwandelgebied valt de winkelleegstand nog mee. De opfrissing van het winkelwandelgebied wordt op net geen miljoen euro geschat.”

Markthal op Veemarkt: “Nog niet zeker: Kortrijk is geen wereldstad”

Afwachten of er een overdekte markthal in staal en glas op de Veemarkt komt, met een geschatte kostprijs van 2 miljoen euro. Het onderzoek loopt: “Zo bezocht het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk al markthallen in Nederland, Antwerpen en Mechelen. Als we het doen, zal er een stevig businessplan achter moeten zitten. En moeten we zeker zijn dat de markthal (met groenten en fruit, vlees, vis, brood en zuivel en kaas, red.) jaren goed blijft draaien, met voldoende aanbieders. We zijn daar momenteel niet van overtuigd. Kijk naar Gent, waar recent een markthal sloot (de Holy Food Market in de Baudelokapel, red.). We zijn hier Spanje niet. Waarmee ik bedoel dat we hier toch een aantal koude maanden met vaak slecht weer hebben. Niet goed voor een markthal. We zijn ook geen wereldstad zoals Rotterdam of Madrid. Je moet altijd rekening houden met de schaalgrootte van Kortrijk. En op een verstandige manier met het belastinggeld van onze burgers omspringen. Wat we wél sowieso gaan doen, is de parking in de aan de Veemarkt palende Groeningelaan omvormen tot een nieuw stadspark. Dat ontwerp is in 2021 klaar, gevolgd door de werken in 2022.”

Woonerf aan Onze-Lieve-Vrouwekerk: “Begijnhofpark wordt helft groter”

