Vincent Van Quickenborne steunt Egbert Lachaert als kandidaat-voorzitter Open Vld nationaal: “Radicaal vernieuwen” Peter Lanssens

27 januari 2020

06u00 1 Kortrijk Federaal parlementslid en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (46) steunt Egbert Lachaert (42) als kandidaat-voorzitter van Open Vld nationaal. Dat maakte Van Quickenborne duidelijk kenbaar op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld-Team Burgemeester in Kortrijk. “We moeten radicaal vernieuwen”, richtte Van Quickenborne zich tot de aanwezigen. “Er is maar één iemand die dat voor ons kan. Hij is tot beste parlementslid verkozen, hij is fractieleider en hopelijk is hij straks onze nieuwe voorzitter. Uw applaus voor Egbert Lachaert”, aldus Vincent Van Quickenborne. En applaus kreeg Egbert Lachaert, de kopman van het verzet tegen Rutten.

De boodschap van Vincent Van Quickenborne in winterbar Sibäria in Kortrijk was niet mis te verstaan: “Onze stedelijke dynamiek steekt schril af tegen het immobilisme in Brussel. De formatie sleept zich voort. Maar het is ook tijd dat Open Vld weer het juiste pad op gaat. Laat ons de zaken maar zeggen zoals ze zijn. Het resultaat op 26 mei was niet goed. Onze leden zijn vertwijfeld. Ons parcours was niet overtuigend. Binnenkort hebben we voorzittersverkiezingen. We hadden die trouwens al eerder moeten organiseren. De keuze is eenvoudig. Ofwel meer van hetzelfde, zeggen dat het de schuld van de kiezers is en keer op keer hun boodschap straal negeren. Ofwel radicaal vernieuwen. Opnieuw consequent liberaal zijn, duidelijk en geloofwaardig zijn.”

Wanneer officieel?

Waarna Egbert Lachaert uit Merelbeke bij Gent het woord kreeg. Hij kondigde in Kortrijk zijn kandidatuur als nationaal Open Vld-voorzitter niet officieel aan. Maar het is duidelijk dat het er zeer binnenkort zit aan te komen. Egbert Lachaert is de luis in de pels van huidig voorzitter Gwendolyn Rutten. Zo ging Lachaert, fractieleider van Open Vld in de Kamer, resoluut tegen Rutten in toen die in een paars-groene regering leek te stappen. Lachaert is in elk geval niet kansloos. Hij haalde in 2012 al eens meer dan 40 procent van de stemmen bij de voorzittersverkiezingen, die… Rutten toen won. Tot slot: het is nu ook duidelijk dat Vincent Van Quickenborne zelf geen kandidaat-voorzitter zal zijn. Hij schaart zich voluit achter de nakende kandidatuur van Lachaert.