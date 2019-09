Vincent Van Quickenborne steunt afschaffing stemplicht: “Maak dan wel ook stemmen via het internet mogelijk” Peter Lanssens

30 september 2019

16u27 2 Kortrijk Kortrijks burgemeester en federaal parlementair Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester-Open Vld) steunt het afschaffen van de stemplicht, wat in het Vlaams regeerakkoord staat. “Daar streven de liberalen al 30 jaar voor”, zegt hij. “De mensen moeten vrij kunnen kiezen. En de politici moeten de burgers kunnen overtuigen om naar de stembus te komen.”

Hij voegt er nog een opmerking aan toe. “We moeten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024 wel een stap verder durven gaan, door ook digitaal stemmen via het internet mogelijk te maken, naast klassiek stemmen in een stemhokje. Ik zal daar de nieuwe Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden warm voor proberen te maken”, vertelt Van Quickenborne, die verder de Vlaamse regering steunt in de beslissing om burgemeesters voortaan de keuze te laten om een Vlaamse of tricolore burgemeesterssjerp te dragen. “Hoe meer vrijheid, hoe beter. Zo is het dragen van een sjerp bij een huwelijk verplicht. Normaal doet schepen Ruth Vandenberghe dat. Maar als ik toch eens een huwelijk afsluit, zal ik de trouwers zelf laten kiezen of ik een Belgische of een Vlaamse sjerp draag.”