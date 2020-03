Vincent Van Quickenborne spreekt Kortrijkzanen moed in: “Hou vol, ook al is het niet makkelijk” Peter Lanssens

21 maart 2020

19u07 25 Kortrijk Burgemeester Vincent Van Quickenborne liet zaterdagavond een videoboodschap op Facebook verspreiden. Waarin hij de Kortrijkzanen een hart onder de riem steekt. “Hou vol, ook al is het niet makkelijk. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. We krijgen dit coronavirus onder controle.”

Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) liet de boodschap opnemen in zijn bureau in het stadhuis. Hij bedankt in de video de Kortrijkzanen voor hun discipline en verantwoordelijkheidszin. “De politie meldt mij dat de Kortrijkzanen zich strikt aan de regels houden”, vertelt Van Quickenborne. “De wandelaars, de fietsers, de mensen in de winkels.” Hij brengt ook lof voor mensen die aan de slag zijn: “De dokters, de verpleegkundigen, ons schitterend ziekenhuis AZ Groeninge dat is omgebouwd om bedden te voorzien op intensieve zorgen.”

“Dank aan de huisartsen in de triagecentra. Waar mensen op een correcte manier worden doorverwezen. Ik dank ook de veiligheidsdiensten, de politie, de brandweer en logistiek die voor mondmaskers en medisch materiaal zorgen. Dank aan de winkels die open zijn. Mensen die zorgen dat onze stad blijft draaien. Voor wie hun zaak moest sluiten: we staan achter u. We voorzien maatregelen en er volgt nog steun. Collega (minister) Alexander De Croo voorziet met de banken steunmaatregelen en krediet om uw bedrijf of handelszaak draaiende te houden.”

“U bent niet alleen, beste Kortrijkzanen. We hebben een sterk team en sterke diensten die de stad draaiende houden. Stad Kortrijk is een sterke organisatie. 1777 is het nummer waar u al uw vragen kan stellen. Tot slot een oproep voor solidariteit. Kent u een eenzame buur of een oudere? Zorg voor hem of voor haar. In deze tijden hebben eenzame mensen het het moeilijkst. Wil u zelf vrijwilliger worden, schrijf u op het platform Kortrijk Helpt in. Waar zich al 150 Kortrijkzanen meldden. Wees ook een van hen. U kan ons helpen”, aldus Van Quickenborne.