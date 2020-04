Vincent Van Quickenborne roept burgers op om zich aan de regels te houden: ‘dan kunnen we allemaal opnieuw op restaurant in juni’ Joyce Mesdag

25 april 2020

21u38 0 Kortrijk Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft zijn burgers in een nieuwe videoboodschap -hij is klaarblijkelijk fan van videoboodschappen- opgeroepen om zich aan de nieuwe maatregelen rond corona te houden, zodat we met zijn allen terug op restaurant zouden kunnen gaan eten in juni.

Hij geeft ook mee dat het stadhuis opnieuw open gaat op 4 mei. “Op 11 mei gaan de winkels terug open. “Het is tijd dat de zelfstandigen en winkelpersoneel weer kunnen verkopen. Maar opgelet: Winkelen zal kunnen, maar dit onder strenge voorwaarden. Het is niet de bedoeling dat de Lange Steenstraat helemaal vol gaat lopen. We krijgen stap voor stap onze vrijheid terug, maar maak u geen illusies. Het virus is daarmee nog niet weg. We moeten onszelf goed beschermen.” Het filmpje vind je hier.