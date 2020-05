Vincent Van Quickenborne lanceert oproep: “Blijf in contact door in buurten Facebook- of WhatsApp-groepen te beginnen” Peter Lanssens

03 mei 2020

18u11 30 Kortrijk Het moment is ideaal om met buren, een straat of een buurt een Facebook- en/of WhatsApp-groep te beginnen. Zo’n groepje kan, de coronamaatregelen in acht genomen, handig zijn om toch na te gaan of alles goed gaat met iedereen.

“Het spreekwoord ‘beter een goeie buur dan een verre vriend’ kan ons zeker in deze moeilijke tijden helpen. Op de site https://www.kortrijk.be/extra-solidair-eigen-buurt staan er flyers die je kan afprinten en uitdelen in je buurt, om een Facebook- of WhatsApp-groep te beginnen”, vertelt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) in een nieuwe video voor de bevolking van Kortrijk en deelgemeenten.



De burgemeester nam het filmpje op het voorplein van het ziekenhuis AZ Groeninge op. “Het personeel van het ziekenhuis heeft er al zeven hectische weken opzitten. Duizenden dokters, verplegers en ondersteunend personeel werken er dag en nacht. Precies daarom applaudisseren we elke dag om 20 uur voor hen. Vanaf maandag start AZ Groeninge opnieuw met gewone consultaties. Want we vergeten ook andere patiënten niet.”

Tele-Onthaal

“Voor de ouderen in woonzorgcentra hebben we sinds deze week een babbelbus. Dat is een busje waarin de mensen elkaar veilig ontmoeten, gescheiden door plexiglas. Er komen nog zo’n initiatieven, zoals babbelboxen.”

“Zo lang afgesloten zijn van familie en vrienden is voor niemand goed. De lockdown weegt zwaar. We voelen dat allemaal. De vrijwilligers van Tele-Onthaal staan dag en nacht klaar op het gratis nummer 106. Grote of kleine zorgen, zij zijn er voor u. Ook deze keer vraag ik u meer dan ooit: zorg goed voor uzelf en zorg goed voor elkaar.”