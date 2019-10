Vincent Remy (47) nieuwe afdelingsprocureur in Kortrijk Lieven Samyn

09 oktober 2019

12u31 3 Kortrijk Kortrijkzaan Vincent Remy (47) wordt vanaf 1 november de nieuwe afdelingsprocureur van het Kortrijkse parket. Hij volgt in die functie Frits Verhaeghe uit Izegem op, die met pensioen gaat. “Ik ga er met volle moed tegenaan”, klinkt het enthousiast.

Vincent Remy is al 20 jaar actief bij het Kortrijkse parket, eerst als parketjurist, sinds 2002 als substituut-procureur. Al vrij snel specialiseerde hij zich in de dossiers rond zware criminaliteit en drugs. “Ik ben verheugd de vacature die de pensionering van Frits Verhaeghe met zich meebracht te mogen invullen”, aldus de trotse vader van drie zonen. “Ik wil de sterke punten van het Kortrijkse parket, een goede interne en externe communicatie, verder behouden. Daarenboven wil ik er proberen voor te zorgen dat we mee evolueren met de snelle veranderingen in de maatschappij. Zo moeten we kort op de bal kunnen spelen als er zich nieuwe misdaadfenomenen manifesteren.”

Frits Verhaeghe uit Izegem geeft vanaf begin november de fakkel door en beëindigt daarmee een rijke loopbaan. Tussen 2003 en 2010 was hij Procureur des Konings van Kortrijk. Als voorzitter van de raad van Procureurs des Konings was hij ook een vurig pleitbezorger voor een schaalvergroting van de parketten. Na een korte tussenpauze als adviseur van minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V) was hij na de fusie tot één West-Vlaams parket de voorbije jaren afdelingsprocureur in Kortrijk.