Vil!a iMagina organiseert Integral Koerse, een wielerwedstrijd voor mensen mét en zonder beperking Joyce Mesdag

20 september 2019

17u51 0

Vil!a iMagina, het belevingscentrum van scholengroep RHIZO, organiseert opnieuw Integral Koerse op Autovrij Zondag in Kortrijk. “We toveren in samenwerking met stad Kortrijk het Sint-Amandsplein om tot een echt wielerplein”, zegt Wim Verdonck van Rhizo. “Mensen met en zonder beperking van verschillende leeftijden fietsen erop los op het parcours met (aangepaste) fietsen en tandems. Omroepers, soigneurs, mecaniciens, een dopingcontrole, DJ’s … zorgen samen voor een echte wielersfeer. Studenten uit de zorgopleidingen van VIVATO helpen mee om alles in goede banen te leiden.

“Elke deelnemer is een winnaar. Plezier, uitdaging en een leuk samenzijn voor mensen met en zonder beperking staan centraal”, zegt Verdonck. “Dirk Demol, voormalig winnaar van Parijs-Roubaix en ploegleider van Trek-Segafredo, nam het peterschap van Integral Koerse op zich.” De eerste wedstrijd start om 15 uur. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 14 uur.