Vijftiger mag zes maanden na aanhouding voor cannabishandel cel verlaten LSI

05 februari 2020

14u02

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 54-jarige man uit Marke (Kortrijk) mag binnenkort na 6 maanden voorhechtenis de cel verlaten. De rechter in Kortrijk gaf hem woensdag een celstraf van 18 maanden voor de verkoop van cannabis, maar sprak slechts één derde als effectieve straf uit. Zijn vriendin (57) kwam er met zes maanden celstraf van af.

Op 28 augustus 2019 voerde de politie in de woning van Dominique D.C. in de Rekkemsestraat in Marke een huiszoeking uit. Buren hadden al langer geklaagd over de indringende cannabisgeur. De huiszoeking bracht een kleine plantage in een serre aan het licht. Er kon ook 108 gram cannabis en 5.920 euro cash geld gevonden worden. Dominique D.C. bekende de cannabishandel, maar verklaarde meteen ook dat zijn vriendin H.V. uit Kortrijk er ook van afwist en bij de handel betrokken was. D.C. vloog in de cel en verblijft daar nog altijd. Binnenkort mag hij die verlaten. Zijn vriendin kwam na één maand in voorhechtenis al opnieuw vrij. Zij gaf toe dat ze van de handel afwist en D.C. af en toe rond voerde maar betwistte dat zij de grote organisator was. D.C. was zelf verslaafd aan cannabis en begon te verkopen door zijn eigen verslaving, maar ook omdat hij zich als invalide zonder dagbesteding verveelde. Als hij vrijkomt, moet hij zich nog vier jaar aan enkele voorwaarden houden. De rechter verklaarde 15.000 euro drugsgeld verbeurd. Zijn vriendin moet niet meer terug naar de gevangenis. Haar geldboete van 8.000 euro sprak de rechter voorwaardelijk uit. Door de drugszaak kwam ze in de problemen op haar werk en verloor ze het contact met haar dochters.