Vijftien maanden cel voor verspreiden kinderporno Alexander Haezebrouck

06 mei 2020

18u12 0 Kortrijk Een 22-jarige jongeman uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan negen maanden effectief voor verschillende feiten van aanzetten tot ontucht en het verspreiden van kinderporno.

De feiten dateren van 2017 en 2018. De jongeman viel meisjes lastig die in de nabijgelegen school liepen voor bijzonder onderwijs. Hij stuurde hen te pas en te onpas berichtjes met seksuele inhoud. Zo vroeg hij hen om naakt voor de webcam te komen zitten. Wanneer meisjes zijn vriendschapsverzoeken op Facebook niet aanvaardden, maakte hij een nepprofiel aan en probeerde hij hen toch via allerlei kanalen te bereiken. Hij is ook veroordeeld voor het verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Zo kreeg hij een naaktfoto in zijn bezit van een 17-jarige jongen en stuurde die door naar de ex van de jongen. Hij stond ook terecht voor verschillende feiten van exhibitionisme in het Sterrebos. Twee vrouwen werden er ook lastig gevallen en betast. Die feiten ontkende de jongeman met klem. Hij is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 9 maanden effectief, en een geldboete van 800 euro waarvan 400 euro effectief. Hij is ook ontzet uit zijn rechten voor vijf jaar en mag tien jaar lang geen gezag uitoefenen tegenover minderjarigen.