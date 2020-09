Vijftien bewoners elders opgevangen na geurincident in woonzorgcentrum VHS

02 september 2020

19u17 0 Kortrijk De brandweer repte zich woensdagvoormiddag naar het woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke, nadat daar in het waslokaal een vat met wasmiddel was omgevallen. Het vrijgekomen zuurstofbleekmiddel veroorzaakte geurhinder in de omgeving, waardoor een vijftiental bewoners even elders werd opgevangen.

Een medewerkster van het woonzorgcentrum stapte het lokaal op de benedenverdieping binnen en rook onmiddellijk een scherpe geur. “Die bleek afkomstig van een vat met bleekmiddel dat op de grond was gevallen”, weet Mario Eeckhout, de algemeen directeur van De Ruyschaert. “De bidon staat altijd op onze industriële wasmachine maar moet door de trillingen verschoven en uiteindelijk gevallen zijn. Daardoor kwam een deel van de inhoud vrij. Omdat wij zelf niet vertrouwd zijn met de afhandeling van dergelijke incidenten, belden we de brandweer.

Opvang in de leefruimte

De interventie van de pompiers bleef eerder beperkt. De bidon werd naar buiten gebracht en het lokaal verlucht. Omdat de indringende geur zich via de lift ook had verspreid naar enkele kamers van bewoners, werd beslist een vijftiental bejaarden tijdelijk op te vangen in de leefruimte. Een deel van hen zat daar trouwens al omdat etenstijd bijna was aangebroken.