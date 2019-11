Vijftal tips binnengelopen na opsporingsbericht in moorddossier Jill Himpe VHS

27 november 2019

20u27 0 Kortrijk De uitzending van het VTM-programma ‘Faroek’, waarin dinsdagavond ruim aandacht besteed werd aan de moord op Jill Himpe (36) uit Wevelgem, leverde woensdag een vijftal telefoontjes op van mensen die informatie willen delen met de speurders. “Onderzoek moet duidelijk maken of de informatie waardevol is”, klinkt het bij de politie.

Het gerecht is op zoek naar mensen die op 5 november ’s morgens iets hebben gezien dat aan de gruwelijke moord op Jill Himpe kan gelinkt worden. De speurders gaan ervan uit dat de wagen van de vrouw moet gezien zijn. Ze hopen onder meer te achterhalen wie bijvoorbeeld aan het stuur zat toen het slachtoffer en haar moordenaar van de Debrabanderestraat in Marke - waar ze hadden afgesproken - naar de Moeskroensesteenweg in Aalbeke reden. Daar werd Jill Himpe in haar wagen de keel overgesneden door Ridouan O. (39), haar ex-partner.

Vijf telefoontjes

“We zijn tevreden dat er sinds de uitzending een vijftal telefoontjes zijn binnengelopen”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie. “Maar we hopen natuurlijk op meer. Belangrijk is, dat mensen niet bang zijn om ons te contacteren. Zelfs het kleinste beetje informatie kan cruciaal zijn, iets ophelderen of verduidelijken. Het kan ons alleen maar helpen om het onderzoek vooruit te helpen. De tips die nu zijn binnengelopen, zullen dan ook met de grootste zorg onderzocht worden.”