Vijfde coronadode in cohortafdeling van woonzorgcentrum Sint-Jozef LSI

17 april 2020

16u40

Bron: LSI 0 Kortrijk In de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk zijn 5 bewoners overleden door het coronavirus. Woensdag overleed een 81-jarige bewoner aan de gevolgen van Covid-19. Ondertussen testten 15 andere bewoners positief. Zij verblijven op de speciale cohortafdeling van Sint-Jozef. Elf personeelsleden zijn afwezig omwille van een bevestigde besmetting.

In de woonzorgcentra De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem, Ter Melle in Heule en Sint-Jozef in Kortrijk verblijven op vrijdag 17 april 458 bewoners. Sinds halfweg deze week viel één extra overlijden te betreuren. Het aantal besmette bewoners bleef stabiel op 15. Vijf van hen zijn bewoners die door ziekenhuis AZ Groeninge zijn doorverwezen omdat ze voldoende zijn hersteld maar nog niet of niet meer naar huis kunnen. In Sint-Jozef zijn ondertussen alle bewoners en personeelsleden op eigen initiatief getest op het virus. Resultaten worden vrijdag of zaterdag verwacht. Daarna zullen de andere centra volgen.