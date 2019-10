Vijf nieuwe vuilnisbakken met perssysteem kunnen elk tot 960 liter afval aan Peter Lanssens

04 oktober 2019

11u43 2 Kortrijk De stad heeft 21.250 euro in vijf nieuwe slimme vuilnisbakken geïnvesteerd. Ze staan sinds kort op de Grote Kring, op de verlaagde Leieboorden nabij restaurant Va et Vient, aan de Ijzerkaai - Buda Beach, op de Vlasmarkt en aan de vuurplaats in het ecologisch park op Kortrijk Weide. “Op strategische plaatsen, waar er vaak evenementen (in de omgeving) zijn”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Eén zo’n vuilnisbak kan tot 960 liter afval aan.

De vuilnisbakken werken met ECOnTOP van D-projects uit Aalst. Dat is een perssysteem op zonne-energie. Door het persen kan een rolcontainer van 120 liter acht keer het normale volume aan, wat neerkomt op 960 liter. “Als de vuilnisbakken bijna vol zijn, wordt er via sms of mail een signaal naar de diensten afvalophaling gestuurd”, zegt Ruth Vandenberghe. “Zo wordt er tijdig geledigd, wat goed is voor de nette aanblik in de binnenstad. Omgekeerd wordt er niet uitgereden als het niet nodig is. Wat personeelskosten, ritten en CO2 uitspaart. Want zelfs bij intensief gebruik van zo’n slimme vuilnisbak, kan je een periode van vier dagen zonder ledigen overbruggen. De constructie is stevig en duurzaam en het design hip. We hopen zo de mensen er nog meer toe te bewegen om hun afval in de vuilnisbak te gooien. De slimme vuilnisbak heeft een inwerpklep. Die comfortabel bediend wordt met een voetpedaal. Er is ook een peukenbak. Die apart zit om geen brandgevaar te hebben in de afvalbak. Ongedierte, knaagdieren en vogels kunnen niet tot bij het afval komen. Wat goed is voor de hygiëne.”

Verbeterde versie

De stad kreeg 1.200 euro subsidie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappi (Ovam). Het zijn niet de eerste slimme vuilnisbakken in Kortrijk. Er werden er eerder ook al geplaatst op de Grote Markt, aan de ingang van winkelcentrum K op de Veemarkt en op de hoek van de Lange en Korte Steenstraat. “De nieuwe slimme vuilnisbakken zijn wel een verbeterde versie”, besluit Kevin De Cuyper, verantwoordelijke van de dienst Nette Stad.