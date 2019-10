Vijf nieuwe glijbanen zijn af: vanavond openingsspektakel met 55 drummers en lichtshow aan zwembad Peter Lanssens

25 oktober 2019

11u35 3 Kortrijk De vijf nieuwe glijbanen van het zwembad Lago Weide openen morgen zaterdag 26 oktober. Precies acht maanden nadat de vorige glijbanen verwoest werden door een brand. Om dat ongezien staaltje techniek, planning en uitvoering te vieren, is er vandaag vrijdag 25 oktober een gratis openingsspektakel.

55 drummers-leerlingen van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule - drummen de pannen van het dak. Het optreden van Kortrijk Drumt vanavond om 19 uur gaat hand in hand met een spectaculair en indrukwekkend licht-, geluid- en videospektakel. De unieke projectie op de nieuwe glijbanen, met live muziek en leuke verrassingselementen, zal terugblikken op de brand en het gerichte en snelle optreden van de brandweer. Waardoor het zwembad gered kon worden. Het spektakel volgen kan in het ecologisch stadspark Kortrijk Weide op het Mandelaplein. De show in samenwerking ook met storytelling bureau Thinkedge en SBESounds/Light/Video duurt 45 minuten. Voor de eerste ritjes op de vijf nieuwe glijbanen is het wachten tot zaterdagochtend 26 oktober, vanaf 10 uur.