Vijf nieuwe glijbanen in Kortrijks zwembad lokten 14.493 bezoekers tijdens herfstvakantie Peter Lanssens

04 november 2019

19u29 0 Kortrijk De vijf nieuwe glijbanen in het zwembad Lago Weide op het Mandelaplein hebben tijdens de herfstvakantie 14.493 bezoekers gelokt. “Dat is 24 procent meer dan verwacht, want we mikten op gemiddeld 1.300 bezoekers per dag”, zegt Lore Walravens, marketing manager van beheerder Lago.

“De zwemmers waren vooral uit Kortrijk afkomstig. Maar ook heel wat gezinnen van de kust tot het binnenland vonden de weg. Er waren geen lange wachttijden aan de glijbanen of de kassa’s, zo blijkt uit een rondvraag. De glijbanen vallen in de smaak. De Groene Orkaan met vensters gericht op het ecologisch park op Weide en de Rode Tyfoon staan op nummer één bij gezinnen met jonge kinderen. De duizelingwekkende Blauwe Twister en de Witte Tornado met razendsnelle start zijn de favoriet bij jong en oud. Ook de sensationale Zwarte Storm krijgt belangstelling. Die glijbaan is speciaal ontworpen voor volwassenen die een echte kick zoeken. Om een slide met snelheden tot 36 kilometer per uur door deze tunnel te ervaren, moet je minimum 1 meter en 80 centimeter groot zijn en minimum 80 kilogram wegen. Uit een rondvraag blijkt dat ook kinderen en jongeren de Zwarte Storm willen beleven. We laten op basis van deze feedback enkele aanpassingswerken doorvoeren. Waardoor de Zwarte Storm vanaf de kerstvakantie ook toegankelijk zal zijn voor kinderen vanaf 12 jaar”, aldus Lore Walravens. Voor wie de nieuwe glijbanen nog niet kon uittesten: het zwemparadijs is zeven dagen op zeven open, ook op Wapenstilstand op maandag 11 november. Info en tickets: www.lagokortrijk.be.