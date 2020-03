Vijf maanden effectief voor transvrouw na schermutseling tijdens avontuurtje Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

11u23 0 Kortrijk Een Braziliaanse transvrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vijf maanden effectief voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een jongeman nadat beiden ruzie kregen.

De twee leerden elkaar kennen in een café in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. De jongeman bracht de vrouw naar zijn appartement en ontdekte daar dat ze een transgender was. Daarna ontstond ruzie, waarbij de vrouw enkele klappen uitdeelde en de gsm van de jongeman trachtte te stelen. Dat is de versie van de jongeman. De vrouw ontkende dit. Volgens haar waren ze onderweg naar zijn appartement toen hij haar plots vastgreep om seks te hebben op straat. De rechter geloofde die versie niet. Er waren camerabeelden beschikbaar waarop het koppeltje te zien was.