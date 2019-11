Vijf maanden cel voor illegaal die overlast veroorzaakt AHK

25 november 2019

Een 30-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf maanden voor verschillende feiten van overlast. “Zo ging in hij 2018 eens stomdronken op een voordeur kloppen”, vertelde het openbaar ministerie. “Later liep hij ook eens met een mes rond in het centrum van Kortrijk.” Naast de celstraf moet hij ook een geldboete van 1.200 euro.